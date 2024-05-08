Женщина погибла и пятеро пострадали в ДТП в Ульяновской области

Автомобили Lada Granta и «Газель» столкнулись в Ульяновской области, в результате ДТП погибла женщина и еще пять человек пострадали. Об этом 8 мая сообщили в региональном управлении МВД.

Установлено, что авария произошла около 19:30 (18:30 мск) в районе поселка Лощина Чердаклинского района.

«По предварительным данным, в результате ДТП женщина, находившаяся в «Газели», скончалась, еще пять человек из этого же авто доставлены в медицинское учреждение», — написано в сообщении ульяновской полиции в Telegram-канале.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Воронежской области автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии легковушка загорелась, а водитель погиб. Еще 12 человек пострадали. Ведется проверка.