В Воронежской области в ДТП с легковушкой и автобусом погиб один человек
В Воронежской области автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погиб человек, сообщает 7 мая правительство региона.
Отмечается, что в 10:40 мск в Россошанском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Волга» и автобуса, в котором находились 32 пассажира и два водителя.
В результате аварии легковушка загорелась, а водитель погиб.
12 пострадавших направили на обследование в Россошанскую районную больницу. Все они находятся в сознании, а их состояние, предварительно, оценивается как средней тяжести. По итогам обследования каждого пострадавшего будет приниматься решение о необходимости госпитализации.
5 мая в Хабаровском крае женщина на иномарке насмерть сбила подростка на мотоцикле «Урал», еще одного госпитализировали. Погибшим оказался 17-летний пассажир, находившийся в люльке мотоцикла.