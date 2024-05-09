На десятках сайтах Украины появилось поздравление с Днем Победы

Хакеры из России взломали более ста сайтов Украины, в основном образовательных учреждений, и разместили поздравление с Днем Победы и слова президента РФ Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, сказанные им в декабре 2022 года. Об этом 9 мая сообщил один из участников хакерской группы «Килобайт V».

«Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — сказал киберспециалист «РИА Новости».

Он рассказал, что поздравление и разъяснения относительно общей истории и победы народов СССР над нацизмом попало на более чем сто сайтов по всей Украине. Это не мешало работе ресурсов, так как на главных страницах просто появился фотоколлаж с сокращенной цитатой российского лидера.

«Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики», — привели хакеры на украинских сайтах слова Путина, сказанные им 21 декабря 2022 года в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

Кроме того, хакеры напомнили украинцам, что в прошлом оба народа вместе вели борьбу против фашизма. Они напомнили, что сегодня — день общей победы. Украинских военнослужащих, которые не хотят умирать за киевский режим, призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга» и выйти на связь с ВС РФ, чтобы договориться, как сложить оружие и сдаться российским военнослужащим.

Накануне, 8 мая, в центре Москвы прошла акция «Георгиевские ленты», участники движения «Волонтеры Победы» раздавали ленты всем желающим. Как следует из видеокадров, ленты берут и взрослые, и дети. Многие благодарят волонтеров и поздравляют с наступающим Днем Победы.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.