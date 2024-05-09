Группировка войск «Днепр» ВС РФ за сутки уничтожила 46 БПЛА украинской армии

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказал он ТАСС.

Ранее, 7 мая, МО РФ сообщили, что почти 500 украинских БПЛА перехватило УФСБ по ДНР за прошедшую неделю. Кроме того, два ударных FPV-дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства, были уничтожены в Кировском районе Донецка и в селе Весёлое Ясиноватского района, отметили в пресс-службе. Около одной из электроподстанций УФСБ перехватили ударный БПЛА с накладными зарядами, добавили в управлении.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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