Почти 500 украинских БПЛА перехватило УФСБ по ДНР за прошедшую неделю
Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) перехватило почти 500 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона за прошедшую неделю. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике.
«За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника», — говорится в сообщении.
Кроме того, два ударных FPV-дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства, были уничтожены в Кировском районе Донецка и в селе Весёлое Ясиноватского района, отметили в пресс-службе. Около одной из электроподстанций УФСБ перехватили ударный БПЛА с накладными зарядами, добавили в управлении.
«Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами на месте. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — подчеркнули в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
Ранее, 29 апреля, сообщалось, что над ДНР были обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника, в том числе три дрона типа «Баба-яга», которые управлялись системой Starlink и несли самодельные взрывные устройства.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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