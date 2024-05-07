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Почти 500 украинских БПЛА перехватило УФСБ по ДНР за прошедшую неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) перехватило почти 500 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона за прошедшую неделю. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике.

«За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника», — говорится в сообщении.

Кроме того, два ударных FPV-дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства, были уничтожены в Кировском районе Донецка и в селе Весёлое Ясиноватского района, отметили в пресс-службе. Около одной из электроподстанций УФСБ перехватили ударный БПЛА с накладными зарядами, добавили в управлении.

«Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами на месте. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — подчеркнули в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.

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Ранее, 29 апреля, сообщалось, что над ДНР были обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника, в том числе три дрона типа «Баба-яга», которые управлялись системой Starlink и несли самодельные взрывные устройства.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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