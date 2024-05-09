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Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ 9 мая показало фрагмент боевой работы российской авиации.

Пилот забирается в кабину, начинает разгоняться, набирает скорость, перед взлетом боевой машины технический работник традиционно касается самолета, после чего штурмовик отрывается от земли и направляется к месту боевой работы.

«Получили боевую задачу, подготовились, выполнили все необходимые расчеты. Выполнили полет в район цели, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Цель поражена, передовой авиационный наводчик выставил оценку «хорошо». Выполнили уход от ракет «земля–воздух», вернулись домой без потерь», — рассказал летчик Су-25 Александр.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, добавили в Минобороны.

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Ранее, 7 мая, в оборонном ведомстве рассказали, что пилоты штурмовиков Су-25 ВКС России группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ, а также живую силу противника. Летчик штурмовика Сергей отметил, что боевая задача выполнена на отлично.

5 мая Минобороны показало боевую работу истребителей Су-30СМ. Они выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве над зоной проведения спецоперации. После боевого дежурства в зоне СВО пилот одного из истребителей рассказал о своем талисмане.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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