Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Военные Воздушно-космических войск (ВКС) России группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живую силу противника. Об этом 7 мая сообщили в Минобороны РФ.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Летчик Су-25 Сергей рассказал о том, как происходило выполнение задачи.

«На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых задач, отработали ракетами «Нара С-8». По докладу Пана, оценка — отлично», — сказал он.

Ранее, 6 мая, в Минобороны сообщили, что российские штурмовики выбили ВСУ с позиций и заняли важный укрепрайон. Кроме того, ВС РФ взяли штурмом еще один опорный пункт ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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