Российские штурмовики выбили ВСУ с позиций и заняли важный укрепрайон

Штурмовые группы под командованием старшего лейтенанта Ильдара Гарифулина получили задачу выбить боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тактически значимых позиций в укрепрайоне. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в понедельник, 6 мая, рассказали в Минобороны.

Грамотно организовав разведку, Гарифулин обнаружил наиболее выгодные и скрытые пути движения. Определив направления атаки командирам штурмовых групп, он лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, подчиненные старшего лейтенанта по сигналу перешли в атаку. Благодаря высокой координации действий группы противник был уничтожен за короткое время.

Заняв рубеж, Гарифулин незамедлительно организовал выгодные для огневых средств места. Несмотря на несколько попыток украинских боевиков выбить российские штурмгруппы, позиции удалось удержать до подхода подкрепления.

Благодаря мужеству старшего лейтенанта Гарифулина и грамотному руководству подчиненными удалось захватить и удержать важный укрепрайон ВСУ и создать условия для дальнейшего наступления российских войск.

Тем временем командир мотострелковой роты лейтенант Георгий Чалов получил задачу уничтожить опорный пункт ВСУ на подступах к одному из населенных пунктов — важному узлу обороны противника.

Возглавив штурмовой отряд, он с сослуживцами выдвинулся в район позиций противника. Скрытно подобравшись к опорному пункту, лейтенант Чалов определил направления атаки каждому военнослужащему, после чего дал команду открыть огонь по врагу.

Застигнутый врасплох противник не смог сдержать натиск российских штурмовиков и бежал с поля боя. Благодаря профессиональным и решительным действиям лейтенанта Чалова, опорный пункт ВСУ был взят штурмом. Это позволило создать плацдарм для продвижения других подразделений ВС РФ. При этом на опорпункте были обнаружены образцы иностранного вооружения.

Днем ранее, 5 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как командир роты младший лейтенант Алексей Киприн в ходе боевых действий не позволил ВСУ прорвать оборонительные рубежи российских войск. Он обнаружил украинские штурмовые группы пехоты, двигавшиеся в сторону позиций российских подразделений, и решил их атаковать.

2 мая в Минобороны рассказали, как разведчики Южной группировки войск с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожили тяжелый украинский беспилотник типа «Баба-Яга». В ночное время один из расчетов ПТРК «Корнет» получил информацию о том, что в районе их позиций работает тяжелый коптер ВСУ, и начал охоту за «птичкой».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».