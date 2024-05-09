Владимир Путин провел встречу с президентом Узбекистана в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 мая провел рабочую встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

На встрече главы государств обсудили вопросы сельского хозяйства и товарооборота. Путин отметил, что торговля между Россией и Узбекистаном растет.

«Да-да, товарооборот довольно-таки нормально растет. То, что мы сказали, что в этом году мы будем осваивать 5 млрд, по каждому месяцу распределены, кто за что отвечает», — ответил лидер Узбекистана.

Также президент России подчеркнул, что планирует продолжать наращивать товарооборот с Узбекистаном, а также отметил, что в весенний и летний период Россия ожидает фрукты и овощи из республики.

«Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дают подниматься ценам», — сообщил он.

И.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча с лидером Узбекистана началась сразу после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые продлились чуть больше часа.

В этот же день президент Узбекистана Мирзиёев на заседании ЕАЭС в Кремле заявил об увеличении товарооборота республики с ЕАЭС на 60%. Он также отметил важность продления диалога по развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» — маршрута транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) 7,2 тыс. км.

Ранее в этот день в Москве открылся юбилейный, 10-й саммит Евразийского экономического союза. В заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе приняли участие главы государств евразийской «пятерки», в том числе Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для российского лидера это первое мероприятие международного уровня после его инаугурации на пост президента России, состоявшейся 7 мая.

К участию в расширенном заседании были приглашены главы государств-наблюдателей — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель, для которого встреча стала первым очным присутствием на саммите ЕЭАС.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе Путин отметил, что союз приносит реальную выгоду каждой стране-участнице. Он указал на то, что объединение является эффективной и динамичной интеграционной структурой, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, а также Киргизия. Одно из главных преимуществ организации — общий рынок труда.