Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР за выступление Федотова в КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) на 100,5 млн рублей за выступление вратаря Ивана Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ФХР на своем сайте.

«Дисциплинарный комитет IIHF решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов IIHF», — сообщили в пресс-службе.

За это дисциплинарный комитет IIHF наложил на ФХР штраф в размере 1 млн швейцарских франков (примерно 100,5 млн рублей).

«ФХР оспорит вынесенное решение в установленном порядке», — добавили в ФХР.

Ранее, 1 января, стало известно, что президент IIHF Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования. Он также отметил, что для отмены отстранения ФХР она должна принять правила IIHF по международным трансферам, согласиться с универсальным понятием «контракт», принять уставные нормы IIHF и не позволять играть отстраненным хоккеистам.

22 марта 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Совет IIHF определил, что пока небезопасно возвращать сборные России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

Впервые решение об отстранении российских и белорусских спортсменов было принято 28 февраля 2022 года. Так, команды не пустили на чемпионат мира 2022 года в Финляндии.