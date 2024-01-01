Президент IIHF Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф пожелал Федерации хоккея России (ФХР) вернуться к участию в международных соревнованиях. Об этом он заявил 1 января газете «Спорт-Экспресс».

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», — сказал Тардиф.

Он также отметил, что для отмены отстранения ФХР она должна принять правила IIHF по международным трансферам, согласиться с универсальным понятием «контракт», принять уставные нормы IIHF и не позволять играть отстраненным хоккеистам.

22 марта 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Совет IIHF определил, что пока небезопасно возвращать сборные России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Ожидается, что федерация вернется к вопросу допуска сборных только в марте 2024 года.

Впервые решение об отстранении российских и белорусских спортсменов было принято 28 февраля 2022 года. Так, команды не пустили на чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

В тот же день IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го.