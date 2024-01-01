Реклама
Прямой эфир
Мир
The Times узнала о намерении Лондона затянуть украинский конфликт
Политика
ЦИК РФ завершила прием документов для участия в выборах президента России
Армия
Путин вручил памятные значки участникам спецоперации
Мир
Американский подполковник оценил потери ВСУ в 500 тыс. военнослужащих
Общество
В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших при обстреле города ВСУ
Общество
В России прошла новогодняя акция «Забег обещаний»
Мир
Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели пятилетней россиянки на Пхукете
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 25 человек
Общество
Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Общество
СК возбудил уголовное дело после оскорбления мигрантами участников СВО
Армия
Участник СВО поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Общество
Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят 3 млн рублей
Мир
Президент IIHF Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования
Общество
Минздрав РФ сообщил о состоянии доставленных в Москву белгородцев
Мир
Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений
Сюжет:

Президент IIHF Тардиф пожелал ФХР вернуться на международные соревнования

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф пожелал Федерации хоккея России (ФХР) вернуться к участию в международных соревнованиях. Об этом он заявил 1 января газете «Спорт-Экспресс».

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», — сказал Тардиф.

Он также отметил, что для отмены отстранения ФХР она должна принять правила IIHF по международным трансферам, согласиться с универсальным понятием «контракт», принять уставные нормы IIHF и не позволять играть отстраненным хоккеистам.

Ветер подмен: готовы ли вернуть наших хоккеистов на Игры-2026
Итоговое решение об участии нашей сборной в Олимпиаде в Милане будет принято в марте следующего года

22 марта 2023 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Совет IIHF определил, что пока небезопасно возвращать сборные России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Ожидается, что федерация вернется к вопросу допуска сборных только в марте 2024 года.

Впервые решение об отстранении российских и белорусских спортсменов было принято 28 февраля 2022 года. Так, команды не пустили на чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

В тот же день IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024