Военный атташе Италии с разрешения МО посетил в Москве выставку трофейной техники

Военный атташе посольства Италии в России полковник Витторио Паррелла посетил выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве по согласованию с итальянским минобороны, сообщила 8 мая газета Stampa

«Военный был уполномочен минобороны: он должен был напрямую проверить военные трофеи, которые россияне решили выставить», — говорится в публикации.

Как уточняет портал la voce di imperia, появление итальянского военного атташе вызвало споры в обществе.

Фотографии офицера появились в СМИ. На снимках он был среди посетителей выставки вместе с другими военнослужащими из зарубежных стран, таких как Китай, Марокко и Индия.

Ранее, 6 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выставка трофейной техники пользуется популярностью, поэтому не исключено, что Минобороны России ее продлит.

Ранее, 3 мая, журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что выставку уже посетило огромное количество людей. Гости выставки с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2.

До этого, 1 мая, «Известия» показали кадры с выставки. Ее посетители также могут увидеть американский танк Abrams, который получил повреждения при атаке FPV-дрона, и украинский Т-72АГ. Кроме того, представлены немецкая боевая машина пехоты Marder, британский бронетранспортер Saxon, различные армейские автомобили и стрелковое оружие.

Выставка в парке Победы будет проходить до конца мая. На экспозиции представлены образцы трофейных вооружений из 12 стран мира — Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и др.