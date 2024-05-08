Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику
Сюжет:

Военный атташе Италии с разрешения МО посетил в Москве выставку трофейной техники

La Stampa: МО разрешило военному атташе Италии посетить выставку трофеев
0
Фото: РИА Новости/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный атташе посольства Италии в России полковник Витторио Паррелла посетил выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве по согласованию с итальянским минобороны, сообщила 8 мая газета Stampa

«Военный был уполномочен минобороны: он должен был напрямую проверить военные трофеи, которые россияне решили выставить», — говорится в публикации.

Как уточняет портал la voce di imperia, появление итальянского военного атташе вызвало споры в обществе.

Фотографии офицера появились в СМИ. На снимках он был среди посетителей выставки вместе с другими военнослужащими из зарубежных стран, таких как Китай, Марокко и Индия.

Так и НАТО: что поcмотреть на выставке трофеев на Поклонной горе
В Москву привезли «Абрамс», «Леопард» и другие захваченные образцы американского и европейского военпрома

Ранее, 6 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выставка трофейной техники пользуется популярностью, поэтому не исключено, что Минобороны России ее продлит.

Ранее, 3 мая, журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что выставку уже посетило огромное количество людей. Гости выставки с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2.

До этого, 1 мая, «Известия» показали кадры с выставки. Ее посетители также могут увидеть американский танк Abrams, который получил повреждения при атаке FPV-дрона, и украинский Т-72АГ. Кроме того, представлены немецкая боевая машина пехоты Marder, британский бронетранспортер Saxon, различные армейские автомобили и стрелковое оружие.

Выставка в парке Победы будет проходить до конца мая. На экспозиции представлены образцы трофейных вооружений из 12 стран мира — Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и др.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024