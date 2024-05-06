В Кремле оценили возможность продления выставки трофейной техники в Москве

Выставка трофейной техники НАТО в Москве на Поклонной горе пользуется популярностью, поэтому не исключено, что Минобороны России ее продлит. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это вопрос, конечно, к нашим коллегам из Министерства обороны, потому что именно они являются организаторами такой выставки трофеев. Это действительно выставка, которая пользуется и огромным интересом, и поддержкой наших людей», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков выразил уверенность, что в Минобороны услышат соответствующее обращение и наверняка рассмотрят его.

Ранее, 3 мая, журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что выставку уже посетило огромное количество людей. Они с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, отметил репортер.

До этого, 1 мая, «Известия» показали кадры с выставки. Ее посетители также могут увидеть американский танк Abrams, который получил повреждения при атаке FPV-дрона, и украинский Т-72АГ. Кроме того, представлены немецкая боевая машина пехоты Marder, британский бронетранспортер Saxon, различные армейские автомобили и стрелковое оружие.

Выставка в парке Победы будет проходить до конца мая. На экспозиции представлены образцы вооружений из 12 стран мира — Германии, Великобритании, США, Швеции, Австрии, Турции и др.