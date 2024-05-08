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Эрдоган усомнился в шансах на успех инициатив по Украине без участия РФ

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Фото: ТАСС/AP/AHMAD AL-RUBAYE
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Односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют малые шансы на успех. Такое заявление 8 мая сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой бюро национальной безопасности Польши Яцеком Севьерой и советником президента Румынии по нацбезопасности Ионом Опришором.

«Несмотря на прошедшее время, в украинском конфликте не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира. Должна быть открыта дверь, которая предложит обеим сторонам достойный выход <…> Шансы на успех односторонних мирных инициатив, не включающих Россию, невелики», — приводит слова Эрдогана канал TRT Haber.

В ходе встречи также обсуждались вопросы укрепления партнерства между странами и напряженность в конфликте между Израилем и Палестиной.

«Конференция в Швейцарии с обсуждением «формулы Зеленского» — фарс»
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Вопросы урегулирования украинского конфликта планируется обсудить на конференции, что пройдет пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В Берне заявили, что «на данном этапе» Россию не пригласили к участию во встрече, однако мирный процесс без ее участия «немыслим». Однако на обсуждение приглашены партнеры РФ по БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта конференция будет организована без стремления к реальному результату. Посольство России в Берне назвало грядущий саммит продавливанием «формулы мира» Зеленского. РФ также призвала партнеров воздержаться от участия во встрече.

При этом 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность «коммуникаций с Россией» после июньской конференции. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Кулеба начал допускать диалог с РФ из-за плачевной ситуации на фронте для украинской армии.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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