Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС

За три года Узбекистан увеличил товарооборот со странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) на 60%. Об этом 8 мая заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на заседании ЕАЭС в Кремле.

«В целом за три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60% выросли объемы взаимовыгодного товарооборота, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущено свыше 1 тыс. совместных предприятий и проектов. Растут объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов», — отметил Мирзиеев.

Он также отметил важность продления диалога по развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» — маршрута транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) 7,2 тыс. км.

В Кремле 8 мая проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе. Мероприятие приурочено к десятилетию со дня подписания договора о создании объединения. Помимо лидеров стран совета, в нем принимают участие главы государств-наблюдателей.

Во время заседания президент России Владимир Путин заявил о том, что ЕАЭС приносит реальную выгоду каждой стране-участнице. Экономики стран ЕАЭС стабильно растут, и это помогает обеспечить устойчивое развитие всего евразийского региона, повышая благосостояние его жителей.

Путин отметил, что за 10 лет совокупный ВВП государств — членов ЕАЭС вырос с $1,6 трлн, до $2,5 трлн. Объем взаимной торговли между странами объединения за тот же срок вырос почти в два раза — с $45 млрд до $89 млрд. Президент добавил, что страны, входящие в союз, активно торгуют с другими государствами и повысили товарооборот с ними на 60% за 10 лет — с $579 млрд до $923 млрд.

ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, а также Киргизия. Одно из главных преимуществ организации — общий рынок труда.