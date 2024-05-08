Гастроэнтеролог перечислил причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта — это достаточно распространенное явление. Оно особенно часто наблюдается у тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или предрасположен к кариесу. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков рассказал в среду, 8 мая, о том, какие причины могут вызвать неприятный запах изо рта.

По словам специалиста, среди гастроэнтерологических проблем чаще всего неприятный запах изо рта вызывают гастрит и рефлюкс, при котором продукты желудочной секреции забрасываются в пищевод. Человек начинает ощущать кисловатый привкус во рту, а после еды страдает от изжоги и тяжести в желудке.

Врач добавил, что изо рта и от кожи также может пахнуть ацетоном. Это говорит о наличии в организме избыточного количества кетоновых тел, продолжил врач.

«Чаще всего причиной этого становится популярная ныне кетоновая диета. В норме организм получает энергию из углеводов, а при изменении рациона начинает расходовать жиры, в процессе распада которых и выделяется ацетон», — объяснил Садыков в разговоре с «Радио 1».

Гастроэнтеролог отметил, что симптом может возникнуть при чрезмерной физической нагрузке или сильном стрессе. В этом случае человеку стоит задуматься о своем образе жизни.

Специалист также рассказал, что запах тухлого яйца изо рта чаще всего говорит о печеночной недостаточности или воспалении двенадцатиперстной кишки. Он рекомендовал при появлении отрыжки, сопровождаемой характерным запахом, незамедлительно посетить врача для установления точной причины и назначения лечения.

Садыков подчеркнул, что один из самых опасных — это гнилостный запах изо рта. Он может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. В этом случае продукты распада опухоли попадают в кровь и повреждают органы пищеварения.

Рустем Садыков посоветовал для приглушения неприятного запаха съесть зеленое яблоко или морковь. Клетчатка, которая содержится в них, впитает в себя отталкивающий запах. Можно также пожевать мяту, гвоздику или анис, заключил врач-гастроэнтеролог.

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