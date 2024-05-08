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Шеф-повар дал советы по выбору маринада для шашлыка

Шеф-повар Разбоев: свинине лучше всего подойдет луковая заправка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самым популярным мясом для приготовления шашлыка считается свиная шейка — такое мясо получается мягким и сочным. Чтобы не испортить его природные свойства, лучше всего подойдет луковый маринад, рассказал шеф-повар ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев гастрономическому проекту «Известий» «Еда без границ».

Для этого к кускам сырого мяса нужно добавить тонко нарезанных луковых колец и хорошо промять заготовку руками.

«Для баранины идеально подойдет винный маринад. Кислотность смягчит белковые волокна, и после прожарки мясо станет намного нежнее. Благодаря добавлению алкоголя сократится и время приготовления шашлыка», — посоветовал шеф-повар.

Рыбу лучше готовить с маринадом из соевого соуса, который также хорошо сочетается с морепродуктами. В состав маринада следует добавить стружку свежего имбиря, мед, горчицу и кинзу. Эти ингредиенты усилят аромат рыбы и добавят ему интересных нот.

Важно не злоупотреблять количеством маринада и приправ, поскольку в больших количествах они могут испортить природный вкус продуктов для шашлыка, предупредил эксперт.

Больше советов от шеф-поваров и эксклюзивных рецептов можно прочитать в дзен-канале «Известий» «Еда без границ».

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