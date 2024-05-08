Эрдоган призвал Баку и Ереван как можно скорее заключить мирное соглашение

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее. Об этом 8 мая сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, что он ожидает положительных результатов от встречи [глав МИДов], которая состоится в Алматы 10 мая, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион должен достичь стабильности, к которой он так стремится», — сообщили «РИА Новости» в канцелярии.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара и Баку продолжат тесное сотрудничество чтобы не допустить одностороннего внешнего вмешательства в дела региона.

Ранее в этот день Эрдоган в Анкаре провел встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме, сообщает турецкое агентство Anadolu.

26 апреля политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что Баку и Ереван быстрее подпишут мирный договор, если Европейский союз (ЕС) будет меньше «совать нос» в отношения между Арменией и Азербайджаном.

19 апреля четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана. В отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассказали, что Ереван в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.

В этот же день Баку и Ереван пришли к решению проводить делимитацию границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Кроме того, стороны договорятся о единовременном и параллельном размещении своих пограничных служб вдоль линии соприкосновения.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, однако только в апреле сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.