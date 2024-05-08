Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада
Сюжет:

Эрдоган призвал Баку и Ереван как можно скорее заключить мирное соглашение

0
Фото: REUTERS/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее. Об этом 8 мая сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что прогресс, достигнутый в мирном процессе Азербайджана и Армении, его радует, что он ожидает положительных результатов от встречи [глав МИДов], которая состоится в Алматы 10 мая, и что мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, а регион должен достичь стабильности, к которой он так стремится», — сообщили «РИА Новости» в канцелярии.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара и Баку продолжат тесное сотрудничество чтобы не допустить одностороннего внешнего вмешательства в дела региона.

Ранее в этот день Эрдоган в Анкаре провел встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Гарантные манеры: Алиев оценил роль Москвы в поддержании мира на Кавказе
Президенты России и Азербайджана обсудили, как усилить позиции наших стран в мировой торговле

26 апреля политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что Баку и Ереван быстрее подпишут мирный договор, если Европейский союз (ЕС) будет меньше «совать нос» в отношения между Арменией и Азербайджаном.

19 апреля четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана. В отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассказали, что Ереван в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.

В этот же день Баку и Ереван пришли к решению проводить делимитацию границы в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Кроме того, стороны договорятся о единовременном и параллельном размещении своих пограничных служб вдоль линии соприкосновения.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, однако только в апреле сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024