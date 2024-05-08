В Архангельске арестовали обвиняемого в убийстве своего новорожденного ребенка

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу на два месяца — до 6 июля — молодого человека, обвиняемого в убийстве своего новорожденного ребенка, которого родила 15-летняя девушка. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба суда.

«Ломоносовский районный суд города Архангельска рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Прадун Д.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»)», — сказано в заявлении.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ уточнили, что обвиняемым оказался 18-летний молодой человек.

«В августе 2023 года подозреваемый приехал в торговый центр в городе Архангельске, в общественном туалете которого его 15-летняя подруга родила ребенка, завернул новорожденного в одежду и оставил в безлюдном месте в лесополосе», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

Как указано, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее, 2 мая, источник «Известий» сообщил, что труп новорожденного ребенка нашли в пакете при уборке обочины дороги в коттеджном поселке «Горки Лайф» в Дмитровском городском округе Подмосковья. Уточнялось, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению родителей умершего ребенка. По факту случившегося была начата проверка.