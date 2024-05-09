Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Министерство неджентльменских дел» 18+

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Энрике Сага.

1942 год, Великобритания. Они — отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоят сотни судеб, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь это их главное дело, и вести они его будут совершенно не по-джентльменски.

С 13 мая в прокате и на «Кинопоиске»

«Онегин» 12+

Фото: Иви

Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков, Алена Хмельницкая, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина.

Премьера мелодрамы, в основу которой лег роман Александра Сергеевича Пушкина. В фильме зрители увидят продуманные до деталей костюмы и декорации, живописные натурные локации и максимально близкую к оригинальному сюжету интерпретацию.

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет.

С 9 мая, в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск»

«Редкая птица» 12+

Фото: KION

Режиссер: Ольга Музалева. В ролях: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Екатерина Чаннова, Александра Соловьева, Евгения Лезгинцева, Анастасия Цибизова, Александр Горбатов, Сергей Пускепалис, Михаил Тройник, Кирилл Гребенщиков.

Премьера военной мелодрамы. 1943 год. На авиазаводе готовят к испытаниям самолеты «Кречет» — принципиально новые машины, быстрые, маневренные, мощные, настоящие редкие птицы в мире военной авиации. Это мужской мир, однако в нем одной из самых лучших летчиц считается Анна Петрова, которая вместе с майором Зотовым перегоняет опытные образцы «Кречета» на фронт для боевых испытаний. Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна хочет поквитаться с майором Бриггелем — немецким летчиком черного «мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный.

С 9 мая в онлайн-кинотеатре KION

«Осталась одна Таня» 12+

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Режиссер: Данил Мотин. В ролях: Яна Волчек, Саша Новиков, Никита Златоуст, Виталий Сидельников, Карина Мурашкина, Валерия Трунева.

История Тани Савичевой знакома многим еще со школы. Девочка вела дневник, в котором описывала, как умирала вся ее семья от голода и холода. 36 серий о трагедии блокадного Ленинграда, героизме, настоящей дружбе и любви, созданных по мотивам блокадных дневников. Исторические события представили в новом формате вертикального сериала — в формате «VK Клипов». Авторы, отталкиваясь от событий начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, уделяют особое внимание историческому контексту. Закадровый голос озвучил певец Ваня Дмитриенко.

«Сокровища партизанского леса» 12+

Фото: АРК-Фильм

Режиссер: Юрий Ильин. В ролях: Василиса Немцова, Елена Захарова, Петр Нечипоренко, Руслан Ягудин, Данила Харенко, Андрей Межулис.

В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти коллекцию, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.

С 9 мая в прокате

«Шпион на всю голову» 18+

Фото: World Pictures

Режиссер: Майкл Заико Холл. В ролях: Кевин Спейси, Джет Жандро, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Джон Отрин.

Комедийный боевик. Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Фильм умело адаптирует события под современность. При этом сохраняет шарм живописных провинциальных городов, подозрительных местных жителей, роковых дам и, конечно же, спецагента в черном костюме и шляпе. Автомобильные погони, перестрелки, остроумные пасхалки и блестящая адаптация юмора от Гарика Харламова.

С 9 мая в прокате

Театр

«Травиата» 16+

Фото: Большой театр/Дамир Юсупов

Режиссер: Франческо Замбелло. В ролях: Динара Алиева, Эльчин Азизов, Светлана Ланчина, Мария Патрушева, Николай Казанский, Андрей Потатурин, Бехзод Давронов.

Премьера оперы Джузеппе Верди состоялась 6 марта 1853 года в венецианском театре «Ла Фениче». Впервые Верди обратился не к романтическим событиям прошлого, а к современному и по тем временам скандальному сюжету. Цензура долгое время не допускала невероятно популярный роман Александра Дюма – сына к постановке на драматической сцене. Премьера «Дамы с камелиями» состоялась лишь в 1852 году. По свидетельству издателя и друга Верди Леона Эскудье, «Верди однажды присутствовал на представлении «Дамы с камелиями», сюжет его поразил и он ощутил трепет струн своей лиры».

9–12 мая, 19:00, Большой театр

«Синий платочек» 12+

Фото: пресс-служба Театра сатиры

Режиссер: Антон Буглак. В ролях: Наталия Защипина, Вероника Агапова, Светлана Рябова, Наталья Селезнева, Юрий Васильев, Александр Воеводин, Алена Яковлева, Игорь Лагутин, Илья Малаков, Марина Ильина, Наталья Карпунина.

Спектакль-концерт посвящен Дню Победы. Во время Великой Отечественной войны среди огромной армии защитников нашей страны были и артисты Театра сатиры. Анатолий Папанов, Евгений Весник воевали на фронте. А их коллеги в составе концертной бригады № 13 объезжали линию фронта с выступлениями. В основу спектакля легла пьеса Григория Горина «Прощай, конферансье!» в постановке Андрея Миронова. В этом году произведению исполняется 40 лет.

9 мая, 19:00, Театр cатиры

«Император Атлантиды» 12+

Фото: Геликон-опера

Режиссер: Вадим Летунов. В ролях: Михаил Никаноров, Александр Киселев, Дмитрий Скориков, Константин Бржинский, Александра Соколова, Виталий Фомин, Софья Цыганкова, Сергей Абабкин.

Премьера. Оперу «Император Атлантиды» Виктор Ульман, известный чешский композитор еврейского происхождения, ученик Шенберга, написал в концлагере за два года до своей гибели в газовой камере. История ее создания и воскрешения не менее трагична, чем эпоха, в которой жил автор… Виктор Ульман был депортирован в Терезиенштадт — «образцовый лагерь» для евреев, который нацисты организовали в чешской крепости Терезин — в сентябре 1942 года. По словам Ульмана, эта опера о «жизни, которая разучилась смеяться, и о смерти, которая разучилась плакать, в мире, разучившемся радоваться от жизни и умирать от смерти». Впрочем, она казалась настолько сатирической, что была запрещена нацистской цензурой после генеральной репетиции.

10, 11 мая, 19:00, 12 мая, 16:00, «Геликон-опера», Белоколонный зал княгини Шаховской

«Сорок первый» 12+

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер: Иван Пачин. В ролях: Антон Соколов, Ирина Токмакова, Евгений Гомоной, Алексей Веретин, Алексей Ярмущик, Сергей Ренсевич.

История о любви, которая рождается вопреки миру и времени. Спектакль по одноименной повести Бориса Лаврентьева. На необитаемый остров гражданская война закинула двух непримиримых классовых врагов. Юная Марютка, девочка-воин, пишущая нелепые стихи о революции и Ленине. Она снайпер, ведет счет убитым ею врагам. С ней на остров попадает поручик Белой армии Вадим Говоруха-Отрок. От выстрела до выстрела эти двое, как Адам и Ева, проживают будто всю историю человечества, библейскую — и хождение по пустыне, и потоп, и обретение рая, и изгнание из него.

9 мая, 18:00, Московский Губернский театр, Малая сцена

«Город Калягинск. Пушкин. Просто игра» 12+

Фото: ТАСС/Артем Житенев

В «Городе Калягинске» вновь соберутся друзья. Повод для этой встречи самый что ни на есть достойный — 225-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Настоящую интеллектуальную игру проведет кинорежиссер, телерадиоведущий Михаил Довженко. На Большой сцене за игральными столами соберутся: Светлана Журова, Клара Новикова, Дмитрий Петров, Елена Ханга, Елена Борщева, Нана Татишвили, Авнэр Вэриус, Юлианна Шахова, Лариса Рубальская, Анна Чурина, Дмитрий Гуржий, Сергей Зеленкин, Геннадий Смирнов и артисты театра Et Cetera. А музыкальные сюрпризы подготовят группа «Ундервуд», оперный певец Дмитрий Галихин, автор и исполнительница Наталия Власова, популярный российский музыкант и композитор Ромарио.

13 мая, 19:00, Московский театр Александра Калягина Et Cetera

«А мы такие молодые!..» 6+

Фото: Московский драматический театр «Сфера»

Режиссер: Александр Коршунов.

Творческий вечер народного артиста Александра Коршунова ко Дню Победы. В этом году тема музыкально-поэтической композиции звучит в честь 100-летия фронтовиков Виктора Астафьева, Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Бориса Васильева. На праздничном концерте прозвучат песни и стихи военных лет в исполнении главного режиссера театра, народного артиста России Александра Коршунова, ведущих артистов театра Екатерины Богдановой, Павла Гребенникова, Елены Еловой, Сергея Загорельского, Виктории Захаровой, Екатерины Ишимцевой, Галины Калашниковой, Ильи Ковалева, Михаила Никитина, Дмитрия Новикова, Дарьи Савичевой, Виктории Склянченковой, Павла Степанова.

9 мая, 18:00, театр «Сфера»

«Две дамочки в сторону севера» 16+

Фото: пресс-служба «LA’Театра»

Режиссер: Вадим Дубровицкий. В ролях: Елена Ксенофонтова и Анна Якунина.

Премьера «LA’Театра» Вадима Дубровицкого. Комедия-фарс французского драматурга Пьера Нотта. Две отнюдь не юные сестрицы внезапно пускаются в безумное путешествие по Франции, в сторону родного севера. Им предстоит захоронить прах своей недавно скончавшейся матери. По мнению режиссера, это не просто поездка родных сестер, это путешествие души человека в момент ее потрясения. Тот редкий случай, когда спектакль адресован разным людям, где каждый считает свое.

15 мая, 19:00, Театр эстрады

Музеи

«Фронтовые дороги театра» 6+

Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

Бахрушинский музей открыл доступ к театральным хроникам времен Великой Отечественной войны в ежегодном онлайн-проекте «Фронтовые дороги театра». За время Великой Отечественной актеры разных театров выезжали на фронт 42 тыс. раз и дали более 1 млн 350 тыс. спектаклей и концертов. Работа фронтовых бригад строилась на принципах военного времени: требовалась мобильность, готовность и способность выступать в непосредственной близости к передовой. Играть и поднимать боевой дух зрителей приходилось под открытым небом, на палубах военных кораблей, на вокзалах и аэродромах, в блиндажах и землянках, в медсанбатах. На портале можно посмотреть альбом хранителя музея того периода — Вениамина Ермолова (1891–1950). Выложен и дневник фронтового театра «Искра» — ансамбля артистов «Красноармейская эстрада» Московского государственного театра имени Ленинского комсомола (Ленком). Фронтовая жизнь с 1941 по 1945 год описана на 139 листах.

На портале «Фронтовые дороги театра»

«Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне» 18+

Фото: пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности

В экспозиции события 1941–1945 годов представлены сквозь призму истории и судеб отдельных людей, которые столкнулись с суровыми испытаниями и внесли неоценимый вклад в коллективный подвиг страны. Выставка состоит из шести разделов и содержит уникальные архивные материалы: аудиоверсии дневников военного времени, видеохронику и фотографии. В экспозиции представлены предметы из собраний Российского государственного архива литературы и искусства, Еврейского музея и центра толерантности, Института российской истории РАН, Российской государственной библиотеки, The Blavatnik Archive и частных архивов, а также около 200 фотографий из The Borodulin Collection.

До 4 августа, Еврейский музей и центр толерантности

«Оборона Севастополя» 6+

Фото: пресс-служба Русского музея

Масштабное батальное полотно «Оборона Севастополя» работы Александра Дейнеки находится в постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа. К 80-й годовщине освобождения города-героя Севастополя оно отправится в Крым. Демонстрация знаменитого полотна станет важнейшим событием празднования Дня Победы. Это безусловный шедевр известного советского художника, ставший одной из визитных карточек Русского музея. Выездная выставка в Севастополе — историческое событие, важное для сохранения памяти о героической обороне города и ее значении для победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С 9 мая, Музей им. М.П. Крошицкого (Севастополь)

IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» 6+

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Событие объединит художников, мастеров, дизайнеров, руководителей промышленных предприятий, представителей учреждений культуры и профессионалов и любителей истории и культуры со всей страны. На выставке будут представлены предметы декоративно-прикладного, ювелирного искусства, народных художественных промыслов, а также живопись, скульптура, антиквариат. Среди участников 78 регионов России. Они представят свое творческое и культурное многообразие. В рамках деловой программы пройдут дискуссии, лекции, презентации, мастер-классы — всего более 50 мероприятий.

До 12 мая, Гостиный Двор

Концерты

Ильдар Абдразаков на выставке-форуме «Россия» 6+

Ильдар Абдразаков Фото: пресс-служба Московской филармонии

Концерт звезды мировой оперы Ильдара Абдразакова и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина. В программе такие популярные песни, как «На безымянной высоте» Баснера, «Темная ночь» Богословского, «Катюша» Блантера, «Журавли» Френкеля, «Поклонимся великим тем годам» Пахмутовой, «Эх, дороги» и «Смуглянка» Новикова и другие, ставшие символом победы в Великой Отечественной войне. Ильдар Абдразаков впервые выступил с программой песен военных лет в мае 2020 года. Выдающимся интерпретатором подобного репертуара он называет Дмитрия Хворостовского.

9 мая, 18:30, международная выставка-форум «Россия», у главной арки ВДНХ

Концерт ко Дню Великой Победы 6+

Фото: пресс-служба мероприятия

Детский хор Большого театра России и солисты Молодежной оперной программы Большого театра России представят концерт ко Дню Победы, посвященный этой великой исторической дате. Широкой аудитории зрителей будет представлена программа советских песен, созданных в предвоенные, военные и послевоенные годы. Это произведения Дунаевского, Соловьева-Седова, Блантера, Пахмутовой, Колмановского, Молчанова, Мурадели и других советских композиторов. В концерте примут участие солисты Молодежной оперной программы Большого театра России. Художественный руководитель — Дмитрий Вдовин. За дирижерским пультом Московского государственного академического симфонического оркестра маэстро Антон Гришанин.

10 мая, 19:30, международная выставка-форум «Россия», ВДНХ, сцена Большого конференц-зала

«Песни Победы» в исполнении «Хора Турецкого» и SOPRANO 0+

Фото: пресс-служба «Хора Турецкого»

В День Победы самые искренние, трогательные и любимые песни о жизни, мире, дружбе, подвиге и любви по доброй традиции исполнят коллективы маэстро Михаила Турецкого.

Проект «Песни Победы» был создан к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Историческая ретроспектива, связь нескольких поколений, культурный символ Победы — уже девять лет «Хор Турецкого» и SOPRANO исполняют песни от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до легендарного «Дня Победы» в городах страны и мира.

9 мая, 20:00, Белорусский вокзал

Экскурсии

«Победа промышленности» 12+

Мотоцикл дорожный тяжелого класса ТМЗ-53 с коляской Фото: пресс-служба Политехнического музея

На экскурсии «Победа промышленности» по Открытой коллекции Политехнического музея будут показаны предметы военного времени: мототехника, радиоприемники и фотокамеры, работавшие на фронте. В качестве иллюстраций послевоенного развития промышленности выступят автомобили ГАЗ-М20 «Победа» и МЗМА-400 «Москвич», появившиеся уже через год после войны. Развитие телевидения привело к массовому распространению телевизоров, таких как КВН-49.

9 мая, 11:00, 13:00, 15:00, ОЭЗ «Технополис Москва»

Фестивали

«Булгаков Фест – 2024» 16+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

В этом году фестиваль пройдет в течение четырех дней на площадках музея и партнеров, которых более 20. Программа запланирована разнообразная. Гостей ждет открытие выставок «Булгаков на Большой Садовой» и «Фрак или черный пиджак» про стиль Булгакова, театрализованные представления от Театра сторителлинга Константина Кожевникова и Молодежного театра Вячеслава Спесивцева, кураторские экскурсии, лекции, пешеходные и самостоятельные экскурсии, конкурс для нейрохудожников. А также большой квест с подарками от музея и партнеров в сообществе музея «ВКонтакте».

С 15 по 18 мая, Музей Булгакова

«Серебряный век» 12+

Фото: пресс-служба Российской государственной библиотеки для молодежи

Гостей ждет полное погружение в атмосферу столетней давности, в историю и культуру России конца XIX – начала XX века. В программе интерактивные выставки, лекции, мастер-классы, а также крокет, домашний театр и настольные игры. Вход на большинство мероприятий свободный.

В рамках фестиваля, который проходит уже во второй раз, лекторий «Суббота с историей» представит лекции «История фотографии и фототехники в XIX веке», «Модная шляпка позднего модерна», «Женские благотворительные общества в поддержку армии» (1914–1917)», «Игры в литературе начала XX века» от проекта «Старинная игротека», «История чая и чайные традиции России и Европы конца XIX – начала XX века», а также интересный рассказ о влиянии Японии на моду и традиции в России в этот период.

11 и 12 мая, МИКЦ «Особняк купца Носова»