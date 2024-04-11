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Для милых — МАММ: Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта

Флагман нового выставочного сезона в здании на Остоженке — ретроспектива Эрика Булатова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После полутора лет ремонта Мультимедиа Арт Музей открывается восемью выставками, которые показывают ключевые для МАММ направления: русский фотоавангард во главе с Родченко, классику мировой фешен-фотографии, ранние фотографические опыты XIX века и, наконец, современное искусство. Венцом экспозиции, занимающей семь этажей, выступает ретроспектива Эрика Булатова, приуроченная к его 90-летию и включающая в том числе новейшие работы самого дорогого отечественного художника. «Известия» в числе первых оценили возрожденное пространство и его наполнение. А для широкой публики МАММ открывается с 13 апреля.

Сменили пол и не только

На длительную реставрацию Мультимедиа Арт Музей закрылся в 2022 году. Многие тогда предположили, что ремонт стал лишь поводом, а истинной причиной — нежелание Ольги Свибловой лишний раз «светиться» в новых реалиях. На пресс-показе директор-основатель МАММ деликатно, но убедительно развеяла слухи.

— Все думали, что мы «концептуально» закрыты. Но нет. Ремонт готовился долго, — подчеркнула Ольга Свиблова и посетовала, что ей пришлось на это время сменить профессию и стать специалистом по укладке полов, водоотведению и прочим строительным вопросам.

МАММ

Директор-основатель МАММ Ольга Свиблова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сомнения в необходимости ремонта, на самом деле, вполне объяснимы: едва ли обычные посетители замечали какие-то недостатки, гуляя по белоснежным залам. Здание на Остоженке отнюдь не выглядело ветхим. Но, как выяснилось, «под капотом» проблем хватало. Музей систематически заливало, пол ходил ходуном, крыша буквально прогнила.

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Теперь же, как утверждается, все беды устранены. Вдобавок, у МАММ появился музейный магазин, который, правда, «съел» часть выставочного пространства в цокольной зоне, но учитывая семь остальных этажей, это не такая большая жертва. В остальном же — никаких бросающихся в глаза новшеств. Стены по-прежнему белые; лестницы — такие же минималистичные и просторные, поэтому спускаться по ним удобнее и быстрее, чем на лифте. И сами залы где были, там и есть. Такова задумка: сделать изменения незаметными.

— Это как с косметикой: если она видна, значит женщина плохо накрашена, — провела изящную параллель Свиблова.

МАММ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Надо слов

Так или иначе, в музей приходят не на стены смотреть, а на произведения искусства. И здесь команда Ольги Львовны выложилась по максимуму, постаравшись сделать к открытию такие выставки, которые бы наглядно показывали, чем силен МАММ.

О ключевом проекте — «Эрик Булатов. Живу дальше. Лаборатория художника» — было известно давно. Свиблова собиралась открыть его еще к юбилею мэтра осенью, компенсировав тем самым отсутствие серьезных столичных ретроспектив Булатова, но ремонт еще не был закончен. Потеряла ли задумка в актуальности сейчас? Едва ли, даже если учесть, что ранее почтить мэтра уже успели галерея pop/off/art и Нижегородский государственный художественный музей.

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В МАММ акцент сделан на графику Булатова, в том числе новейшую, 2023 года, хотя есть и семь полотен разных лет, начиная от классического «Разреза» середины 1960-х из собрания Третьяковки. Но речь не просто о дайджесте творческого пути, а о сути творческого метода. Циклы эскизов показывают, как в сознании автора в течение многих лет формировались и трансформировались различные сюжеты. Например, «Откуда я знаю». Слова эти то улетают в бесконечность, то переходят в дорожную разметку на ночном шоссе, а то и вовсе оборачиваются крошечной белой точкой в центре черного квадрата.

выставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С Малевичем, да и другими представителями русского авангарда, Булатов ведет заочный диалог, но при всей графичности, геометризме и внешнем заимствовании плакатных приемов, природа его искусства иная. И если, например, у Лисицкого и Клуциса лозунги бьют «клином красным» со всей прямолинейной силой, Эрик Владимирович наполняет вроде бы простые фразы метафизической многозначительностью. «Живу дальше» — это о чем? А «Всё не так страшно» (этот цикл датирован 2021–2022 годами)? Каждый волен понимать по-своему. Видеть здесь злободневность — и вечность.

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Хронологическим финалом пути оказываются два рисунка, где слов уже нет вовсе, и только два знака препинания, наложенных друг на друга: черный вопросительный, красный восклицательный. И наоборот. ? !

Мода и спорт

Экспозиция Булатова — не единственное концептуальное арт-высказывание среди новых выставок МАММ. Двумя этажами ниже расположился проект Константина Батынкова «Футбол». И помимо фирменных для художника полуабстрактных черно-белых изображений (в которых, впрочем, отлично читается игра) зрителей ждет зал-инсталляция: все стены заполнены изображением ревущих трибун, из динамиков доносятся крики болельщиков, но всё вместе это вызывает вовсе не эйфорию от эффекта присутствия, а тревогу. Ты физически ощущаешь себя внутри бушующей толпы. И это, пожалуй, не про соревнования как таковые, а про нашу эпоху — слишком громкую и эмоциональную.

МАММ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С работами Батынкова, впрочем, рифмуется более традиционная фотовыставка: «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней». Что (кроме, разумеется, общей «физкультурной» темы) объединяет черно-белые панорамы гимнастических массовых акций раннего СССР, портреты бодрых комсомолок на зарядке и взмывших в воздух гимнасток, цветные фоторепортажи с современных матчей? Пожалуй, идея о преодолении, будь то земное притяжение или телесное несовершенство.

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А в снимках ведущих мировых фешен-фотографов («Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды») места несовершенству уже нет. Зато есть пространство для стилевых экспериментов и поиски идеального женского образа — подчас весьма эксцентричные. К ней в пару идут «Модницы XIX века. Из коллекции МАММ»: галерея женских образов времен царской России. Случайно или нет, но музей постарался угодить своими проектами в равной степени и мальчикам, и девочкам. Одним спорт, другим мода.

МАММ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но всем вне зависимости от половой принадлежности стоит посмотреть «Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского» — своего рода дайджест по отечественному фотоискусству: от Родченко и Шайхета до Роста. Подобно вышедшему на сцену после долгого перерыва певцу МАММ сочетает новые вещи и всеми любимые хиты. И хочется верить, что теперь эту песню не задушишь, не убьешь. Живем дальше.

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