Шагал в авангарде: в Москве реконструировали выставку 1922 года

Главный весенний проект столичного Еврейского музея и центра толерантности — «Еврейский авангард 1910–1930 годов. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие». Частично это путешествие по истории развития еврейского авангарда, которое начинается со знакомства с народным творчеством, а частично — реконструкция знаковой выставки объединения «Культур-Лига», состоявшейся в Москве в 1922 году. В воссоздании приняли участие ГМИИ имени Пушкина, Русский музей и Третьяковская галерея. Некоторые работы показаны публике впервые. «Известия» ознакомились с экспозицией.

Возвращение 1922-го

Выставка поделена на четыре части. В зале «Предыстория» зрители смогут познакомиться с произведениями еврейского народного искусства. В отдельном зале представлены эскизы Соломона Михоэлса, Иехезкеля Добрушина, Абрама Эфроса для работавшего в то время Московского государственного еврейского камерного театра (ГОСЕТ).

Зал «На новых этапах» посвящен творчеству авторов 1920-х годов: это произведения Александра Тышлера, Александра Лабаса, Иосифа Чайкова, которые рассказывают, как еврейский авангард развивался в кубизме, а затем интегрировался в «большой стиль» СССР и постепенно затух к концу 1920-х.

Но, пожалуй, ключевым можно назвать раздел «Воспоминание о выставке». Он представляет собой реконструкцию экспозиции 1922 года объединения «Культур-Лига». Оно появилось в 1918-м в Киеве, и в него входили еврейские художники, писатели, режиссеры и издатели, которые ставили одной из своих задач популяризацию культуры на идише. Движение разрослось, открыло отделения в Москве, Риге, Варшаве, Минске и ряде других городов. С начала 1920-х эпицентром этого искусства стала Москва, где с марта по апрель 1922 года и состоялась знаковая выставка.

— Когда мы смотрим на события, которые отмечаем как развитие культуры, мы понимаем, что эта выставка действительно стала самой значительной — в плане состава авторов тех работ, которые оказались на ней. И эта оценка имеет стадию исторической перспективы. Наверное, когда она организовывалась, не было ощущения, что это высшая точка, после которой ничего не последует, — рассказала «Известиям» куратор выставки Мария Гадас.

В зале представлены те же самые работы Натана Альтмана, Марка Шагала и Давида Штеренберга, что и 102 года назад. По словам Гадас, залы максимально приближены к проекту 1922 года, но неточности всё равно неизбежны. Дело в том, что каталог, как и все каталоги того времени, не был полным: там указаны названия, но нет, например, размеров работ. Но зато все художники расположены в том же порядке, в каком они и были собраны. Живопись Шагала с выставки 1922 года представлена проекцией — Третьяковская галерея не смогла предоставить его картины Еврейскому музею.

— Они висят на постоянной экспозиции, и они их нам не дали. Для них эта сложность связана с тем, что нужно искать замену. И мы решили, что вполне приемлемой подачей будут проекции. Конечно, мы могли бы взять поздние работы Шагала, но они не вписывались во временной контекст нашей выставки, — объяснила куратор.

В создании проекта приняли участие в том числе ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей истории евреев в России, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств, а также частные коллекционеры.

— Одна из целей выставки — рассказать, откуда пришли те идеи, которые воплотились в выдающихся произведениях художников и заложили фундамент для развития мирового искусства на протяжении всего ХХ века. На первое место в экспозиции мы вывели многообразный эстетический и визуальный мир эпохи во всей широте авторских стилей и сложных форм — на границе между классическим и абстрактным искусством, — отметил гендиректор Еврейского музея Александр Борода.

Впервые на публике

Некоторые произведения представлены публике впервые. Как рассказала Мария Гадас, работы Давида Штеренберга никогда не выставлялись в том составе и в том количестве, которое оказалось в музее.

— Очень давно идут разговоры о том, чтобы сделать персональную выставку Штеренберга. Но до этого никак не доходят руки. И вот всё время попадают на разные выставки одна-две работы. Например, его пейзаж, который нам дала Третьяковская галерея, не выставлялся больше 20 лет, — отметила Гадас.

Из Третьяковки на выставку приехали пять работ Иосифа Чайкова, «Россия. Труд» и «Съезд работниц и крестьянок Северной области» Натана Альтмана, а также «Цветоформальное построение красного цвета» Александра Тышлера. Еще семь его работ предоставил ГМИИ, также приславший картины «Стакан и булка» и «Натюрморт с черным подносом», работу из цикла «Фактурные искания» и титульный лист к альбому «Автолитографии» Давида Штеренберга. А Русский музей поделился семью работами — Альтмана и Штеренберга. Театр имени Вахтангова тоже помог: от него в экспозицию вошла записка Евгению Вахтангову по поводу Театральной студии «Культур-Лиги» от Альтмана, датированная 1922 годом.

Выставка станет главным проектом институции этой весной, потому что в экспозицию вошло более ста произведений из крупнейших музеев и частных собраний России, считает исполнительный директор музея, искусствовед Кристина Краснянская.

— Это выставка, раскрывающая тему русского авангарда как мозаики, которая вобрала в себя несколько культурных кодов, связанных с разными этносами и традициями, — добавила она.

Выставка «Еврейский авангард 1910–1930 годы. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие» пройдет с 6 марта по 9 июня. Как отметила Кристина Краснянская, этой весной здесь откроются еще три выставки. Совместно с галереей «Люмьер» музей представит снимки советского фотографа Якова Халипа. В начале мая будет проект, посвященный Великой Отечественной войне, построенный на ранее не экспонировавшихся фотографиях Евгения Халдея. А в конце мая музей покажет выставку-путешествие «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу», которая рассчитана на семейную аудиторию.