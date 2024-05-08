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ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса

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Фото: РИА Новости/Семен Альперин
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Документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах рассекретили и передали в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ) специалисты управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне празднования Дня Победы в рамках проекта «Без срока давности» в фонд музея ВОВ переданы рассекреченные документы из архива КГБ, в которых содержатся сведения о многотысячных жертвах фашистского террора на территории современной ДНР.

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Фото: УФСБ России по ДНР

Также стали известны имена пособников фашизма, которые добровольно перешли на сторону врага. Переданные в музей материалы будут использоваться для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН–УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы Великой Отечественной войны.

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Фото: УФСБ России по ДНР

Рассекречивание и публикация архивного фонда будут регулярными в целях восстановления исторической справедливости и недопущения повторения тех событий.

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В середине апреля ФСБ рассекретила документы о политике гитлеровцев в Крыму в годы ВОВ. В документах описывается, как карательные органы нацистской Германии проводили на полуострове операции по поиску и уничтожению партизан, патриотов и всех людей, которые не смирились с оккупацией.

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