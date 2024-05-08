В Свердловской области загорелись два частных дома на площади 400 кв. м
В городе Алапаевск Свердловской области загорелись два частных дома и находящиеся рядом с ними надворные постройки. Об этом 8 мая сообщает региональное отделение МЧС, отмечая, что в результате ЧП есть пострадавшие.
Сообщение о возгорании на улице Бочкарева поступило в 18:02 (16:02 мск).
«На площади 400 кв. м горят два частных жилых дома и надворные постройки. Есть пострадавшие. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — указано в Telegram-канале ведомства.
Ранее 8 мая сообщалось, что частные жилые дома загорелись в деревне Песчанка на окраине Красноярска. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю указали, что площадь возгорания от первоначальных 800 кв. м из-за сильного ветра достигла 1 тыс. кв м. На кадрах «Известий» с места происшествия можно увидеть, что от горящих построек поднимается густой черный дым.