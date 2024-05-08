В Красноярске произошел пожар в двух частных домах на площади 1 тыс. кв. м

Частные жилые дома загорелись в деревне Песчанка на окраине Красноярска, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв м. Об этом в среду, 8 мая, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в двух домах поступило в 13:04 мск. Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м с угрозой распространения из-за сильного ветра.

Как можно увидеть на кадрах «Известий» с места происшествия, от горящих построек поднимается густой черный дым. Пламя также охватило траву на незастроенной части территории домовладения.

Ранее в этот день в Telegram-канале МЧС России также сообщалось о пожаре в частном жилом доме в красноярском селе Устьянск. Площадь возгорания составила 55 кв. м. Погибли три человека, еще один был госпитализирован. Пожар был ликвидирован с привлечением 10 специалистов и трех единиц техники.

До этого, 6 мая, при ночном пожаре в деревянном жилом доме в Наскафтыме Пензенской области погибли три человека. По данным МЧС России, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.