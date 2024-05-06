При пожаре в частном жилом доме в Пензенской области погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Наскафтыме Пензенской области. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло ночью, общая площадь пожара составила 40 кв. м. По данным ведомства, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.
«При тушении были обнаружены погибшие: мужчины 54 и 56 лет, женщина 58 лет», — указано в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Для ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных и две единицы техники.
Ранее, 21 апреля, пожар площадью 900 кв. м разгорелся в многоэтажном доме в Новосибирске. В тушении пожара задействованы 120 специалистов и 32 единицы техники. По информации ведомства, в 08:50 (04:50 мск) поступило сообщение о ликвидации открытого горения.