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Премьер Словакии отметил главную роль Красной армии в освобождении Чехословакии

Фицо: Красная армия сыграла самую важную роль в победе во Второй мировой войне
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Фото: TASS/AP
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 мая в ходе торжественной церемонии по случаю Дня победы над фашизмом на мемориальном комплексе «Славин» отметил главную роль Красной армии в освобождении Чехословакии.

«Чехословакию освободила Красная армия и освободили солдаты румынской армии. Этот факт невозможно изменить, он создает сильную связь между жителями Словакии и народами бывшего СССР», — приводит его слова издание Pravda.

Фицо подчеркнул, что именно Красная армия сыграла самую важную роль в разгроме фашизма и победе во Второй мировой войне.

В публикации отмечается, что во время слов словацкого премьера о заслугах армии Советского Союза, а также об отказе Словакии отправлять военных на Украину на мероприятии раздались аплодисменты. Кроме того, Фицо напомнил о суверенной внешней политике его страны.

«Мир — это не только запад. У него также есть север, юг и, конечно же, восток», — добавил он.

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В марте Фицо рассказал, что посетил памятник солдату Красной армии, который установлен в городе Зволен. Он отметил, что для него важно посещать такие места, потому что этим он показывает свое отношение к современности. Кроме того, премьер Словакии заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы делать из России врага, и что он отвергает политику нового железного занавеса между Европой и Россией.

Государство Чехословакия существовало с 1918 до 1993 год, после чего распалось на две страны — Чехию и Словакию.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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