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В США сообщили об угрозе распространения птичьего гриппа с животных на людей

Bloomberg: в США среди животных распространяется птичий грипп, угрожая населению
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Фото: Global Look Press/ZB/Matthias Bein
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По всей территории США среди сельскохозяйственных и диких животных стремительно распространяется птичий грипп, при этом есть угроза заражения большого числа людей из-за ограниченного числа тестирования на вирус. Об этом 8 мая сообщает Bloomberg.

«Он быстро распространяется среди коров. Он также заражает скунсов, горных львов и рыжих лисиц. Хотя высококонтагиозный птичий грипп поражает млекопитающих по всей территории США, на данный момент зарегистрирован один случай заболевания человека», — пишет агентство.

Отмечается, что из-за быстрого распространения вируса среди животных для людей число тестирований ограничено. Агентство объясняет, что именно это могло стать причиной лишь одного выявленного случая заболевания птичьи гриппом. При этом, по мнению экспертов, им могут болеть уже тысячи американцев.

«Однако птичий грипп обычно убивает половину людей, о которых известно, что они были инфицированы, что указывает на опасность, которую он представляет в случае широкого распространения», — дополняет Bloomberg.

Как указано, американское надзорное ведомство обнаружило следы вируса в каждом пятом образце розничного молока.

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Еще в начале апреля газета The New York Times написала, что у мужчины в американском штате Техас выявили птичий грипп после контакта с инфицированными дойными коровами. Тогда эксперты утверждали, что риск массового распространения болезни среди людей является низким. Специалисты предположили, что вирус был занесен дикими птицами.

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