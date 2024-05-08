В ФРГ заявили о письмах к Шольцу о прекращении конфликта на Украине

Член бундестага от Левой партии Гезине Летч обратила внимание на адресованное канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо городского собрания Штраусберга о прекращении конфликта на Украине. Депутат поинтересовалась реакцией на него главы ФРГ в своем обращении к правительству.

«Ответил ли федеральный канцлер Олаф Шольц на письмо городского собрания Штраусберга от 9 сентября 2023 года, которое требовало от федерального канцлера добиваться немедленного прекращения огня между Россией и Украиной, и сколько писем с таким же требованием получил федеральный канцлер от граждан с начала войны?» — цитирует текст парламентского запроса Lenta.Ru.

Государственный министр при канцлере ФРГ Сара Рыглевски предоставила ответ на запрос депутата.

«В распоряжении федерального канцлера нет письма от городского совета Штраусберга от 9 сентября 2023 года. Статистический учет заявлений граждан по смыслу рассматриваемого вопроса не ведется, поэтому соответствующая оценка невозможна», — сообщила она.

Ранее, 6 мая, полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что возможный отказ Соединенных Штатов Америки поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет сигналом для России о готовности к началу переговоров.

По словам экс-советника Пентагона, США на данный момент находятся не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Чем раньше Вашингтон поймет это, тем будет лучше как для него самого, так и для Киева, уточнил эксперт.

Ранее, 3 мая, австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что у ВСУ не хватает вооружений и они могут потерпеть новые локальные поражения от российских военных, которые способны совершить прорыв на поле боя и обрушить украинскую оборону в какой-либо точке.

Президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине 24 апреля, передает RT. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные Вашингтоном на военную помощь Киеву, не изменят положение Украины на поле боя. Он отметил, что подобный сценарий уже происходил в 2023 году, когда Украина провалила свое летнее контрнаступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.