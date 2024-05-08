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Губернатор Тюменской области сообщил о снижении уровня разлившейся реки Ишим

Моор: уровень реки Ишим у села Абатское упал ниже 12 м
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Фото: ТАСС/ФедералПресс/Наталья Шалыгина
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Уровень воды в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области опустился ниже 12 м. Об этом 8 мая написал губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«На 16:00 (18:00 мск. — Ред.) в селе Абатском уровень реки составил 1194 см. Местами уже заметно, как вода отступила. Но нужно еще минус 50 см, чтобы можно было сказать: угроза для федеральной трассы Р-402 миновала», — написал Моор.

Он отметил, что на критической отметке, превышающей 12 м, вода в реке у села простояла 11 дней. Всё это время дорожные службы и спасатели МЧС круглосуточно укрепляли Р-402, отсыпая защитные валы, и защищали их от размыва пленкой и мешками с песком.

Исходя из темпа снижения уровня реки, губернатор предположил, что Ишим может опуститься на нужные для безопасности трассы 50 см примерно за три дня.

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Ранее, 7 мая, правительство Тюменской области сообщило, что критический уровень реки Ишим в Абатском составляет 960 см, а в тот день вода оказалась на отметке 1204 см.

Моор 2 мая сообщил, что Ишим достиг отметки 1131 см и побил рекорд 2017 года по уровню воды на 34 см.

30 апреля губернатор рассказал, что на трассе Р-402 наблюдаются большие заторы, потому что из-за паводка на ней введено реверсивное движение. Глава Абатского района Игорь Васильев тогда сообщил, что под Тюменью затоплено пять деревень.

За день до этого специалисты МЧС России обнаружили в Абатском районе протечки земляной насыпи. Спасатели начали укреплять ее и установили барьерные ограждения, чтобы предотвратить перелив воды и сползание грунта.

В России наблюдается непростая паводковая ситуация. Глава МЧС России Александр Куренков 16 апреля заявил, что весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия.

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