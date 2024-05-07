Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Общество
Система теплоснабжения Москвы переходит на зимний режим за два–три дня
Мир
Коалиция США восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Экономика
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей
Экономика
ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки»
Общество
Уровень воды в реке Ишим снизился на всех гидропостах в Тюменской области
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии признаков подготовки Россией ядерного удара
Мир
Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner
Происшествия
Раненые сотрудники нефтебазы в ЛНР госпитализированы в состоянии средней тяжести
Экономика
От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Здоровье
Химик сравнила вред кондиционера и пластиковых окон
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Происшествия
В Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
Сюжет:

Уровень воды в реке Ишим снизился на всех гидропостах в Тюменской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Кротков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень реки Ишим на территории Тюменской области снизился на гидропостах в селах Ильинке, Арбастком и Викулово, а также городе Ишиме, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного 7 мая в Telegram-канале правительства региона.

На 20:00 (18:00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишиме на гидропосту в Ильинке за день снизился на 2 см до 809 см при критической отметке 800 см, в Арбатском — на 7 см до 1204 см при критической отметке 960 см, в Викулово — на 1 см до 1167 см при критической отметке 1 тыс. см.

В городе Ишиме, в свою очередь, уровень реки опустился на 8 см до отметки 970 см при критическом уровне 850 см.

«Спрогнозировать такой высокий подъем рек было и можно, и нужно»
Гидролог Сергей Беднарук — о том, что помешало предотвратить катастрофические последствия наводнений весной 2024 года и кто должен этим заниматься

Губернатор Тюменской области Александр Моор 2 мая сообщил, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил максимальное значение с 2017 года на 34 см. На тот момент он достиг 1131 см, уточнил глава региона.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что уровень воды в Ишиме у села Викулово достиг критериев опасного явления, составив 1005 см, а в селе Абатское высота воды в реке достигла 1215 см. Глава Абатского района Игорь Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях под Тюменью.

За день до этого МЧС России выявило протечки земляной насыпи в Абатском районе региона. Тогда спасатели начали проводить работы по ее укреплению, были дополнительно установлены барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды.

В России наблюдается непростая паводковая ситуация. Глава МЧС России Александр Куренков 16 апреля заявил, что весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024