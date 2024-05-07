Уровень воды в реке Ишим снизился на всех гидропостах в Тюменской области

Уровень реки Ишим на территории Тюменской области снизился на гидропостах в селах Ильинке, Арбастком и Викулово, а также городе Ишиме, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного 7 мая в Telegram-канале правительства региона.

На 20:00 (18:00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишиме на гидропосту в Ильинке за день снизился на 2 см до 809 см при критической отметке 800 см, в Арбатском — на 7 см до 1204 см при критической отметке 960 см, в Викулово — на 1 см до 1167 см при критической отметке 1 тыс. см.

В городе Ишиме, в свою очередь, уровень реки опустился на 8 см до отметки 970 см при критическом уровне 850 см.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 2 мая сообщил, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил максимальное значение с 2017 года на 34 см. На тот момент он достиг 1131 см, уточнил глава региона.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что уровень воды в Ишиме у села Викулово достиг критериев опасного явления, составив 1005 см, а в селе Абатское высота воды в реке достигла 1215 см. Глава Абатского района Игорь Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях под Тюменью.

За день до этого МЧС России выявило протечки земляной насыпи в Абатском районе региона. Тогда спасатели начали проводить работы по ее укреплению, были дополнительно установлены барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды.

В России наблюдается непростая паводковая ситуация. Глава МЧС России Александр Куренков 16 апреля заявил, что весенние паводки в регионах РФ в текущем году стали самыми масштабными за последние десятилетия.