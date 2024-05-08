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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

МИД Эстонии: временный поверенный в делах РФ вызван из-за помех в сигнале GPS
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех в сигнале GPS, говорится 8 мая в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что Россия якобы вмешивается в спутниковую навигацию, что вызывает путаницу и влияет на гражданскую авиацию.

«Этим действием Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, и мы также передали это сообщение российскому поверенному в делах», — отметили в эстонском МИДе.

Отмечается, что Россия якобы нанесла серьезный ущерб авиасообщению, самым ярким примером стала приостановка полетов между Хельсинки и Тарту.

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Ранее, 5 мая, глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в регионе. Она не ответила на вопрос о преднамеренности действий Москвы.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию. При этом другие рейсы прошли благополучно.

В середине марта газета The Times сообщила, что самолет министра обороны Великобритании Гранта Шэппса на полчаса остался без связи и GPS-навигации в небе над Калининградской областью. Причиной инцидента журналисты назвали работу российских средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечалось, что угрозы безопасности самолета не было.

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