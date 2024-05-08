Самокатчик в Москве наехал на девочку и сломал ей нос
Самокатчик наехал на 12-летную девочку на пешеходном переходе на западе Москвы и скрылся, школьница получила черепно-мозговую травму и перелом носа. Об этом 8 мая сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел утром 7 мая в районе Солнцево. Личность управляющего электросамокатом неизвестна.
После ДТП девочку госпитализировали. В ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, ушиб и кровоподтек лобной области, а также ссадины.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее, 26 апреля, в столичном районе Преображенское женщина и девочка пострадали при столкновении с электросамокатом. Им оказана медицинская помощь.
По сообщению столичной Госавтоинспекции, с 10 по 12 мая в Москве пройдет рейд, направленный на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Предыдущее подобное мероприятие проводилось 19–21 апреля, тогда автоинспекторы пресекли более 7 тыс. нарушений ПДД.