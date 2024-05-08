ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве

С 10 по 12 мая в Москве пройдет мероприятие, направленное на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила 8 мая в своем Telegram-канале.

В рамках мероприятия автоинспекторы проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также об обязательном ношении защитной экипировки, говорится в сообщении.

По итогам последнего такого рейда, который прошел 19–21 апреля, автоинспекторы пресекли более 7 тыс. нарушений ПДД со стороны граждан, использующих СИМ и велосипеды.

Из них почти 3,2 тыс. материалов автоинспекторы составили в отношении лиц, использующих СИМ. Еще около 2,6 тыс. материалов — в отношении курьеров службы доставки.

Накануне сообщалось, что в праздничные дни с 9 по 12 мая инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят ежедневный контроль водителей такси. Таксистов будут проверять в нескольких точках по всей Москве. Если водитель не прошел медосмотр или не провел техконтроль автомобиля перед началом работы, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.