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ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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С 10 по 12 мая в Москве пройдет мероприятие, направленное на профилактику правонарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила 8 мая в своем Telegram-канале.

В рамках мероприятия автоинспекторы проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также об обязательном ношении защитной экипировки, говорится в сообщении.

По итогам последнего такого рейда, который прошел 19–21 апреля, автоинспекторы пресекли более 7 тыс. нарушений ПДД со стороны граждан, использующих СИМ и велосипеды.

Из них почти 3,2 тыс. материалов автоинспекторы составили в отношении лиц, использующих СИМ. Еще около 2,6 тыс. материалов — в отношении курьеров службы доставки.

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Накануне сообщалось, что в праздничные дни с 9 по 12 мая инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят ежедневный контроль водителей такси. Таксистов будут проверять в нескольких точках по всей Москве. Если водитель не прошел медосмотр или не провел техконтроль автомобиля перед началом работы, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.

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