В Москве в майские праздники пройдет рейд по проверке таксистов
В праздничные дни с 9 по 12 мая инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят ежедневный контроль водителей такси. Об этом 7 мая сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Таксистов будет проверять в нескольких точках по всей Москве. Если водитель не прошел медосмотр или не провел техконтроль автомобиля перед началом работы, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, каждый водитель такси должен проходить медосмотр и проводить техконтроль автомобиля перед выездом, плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП. С января этого года инспекторы проверили более 9 тыс. автомобилей такси, отметил он.
Ранее в этот день дептранс сообщил, что в Москве в текущем году самой распространенной маркой автомобилей, которые «Московский паркинг» эвакуировал из-за отсутствия государственных регистрационных знаков, оказалась BMW.
9 апреля заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что поездки на такси за год могут подорожать почти на треть с переходом таксопарков на использование китайских автомобилей.