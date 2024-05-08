В НАТО утвердили официальные даты летнего саммита в США

Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет в США с 9 по 11 июля, сообщили 8 мая в пресс-службе НАТО.

«Соединенные Штаты проведут саммит НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, 9, 10 и 11 июля 2024 года», — говорится в релизе на официальном сайте.

Встречи пройдут под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Подробная программа мероприятий будет представлена позже.

Ожидается, что 9 июля состоится празднование 75-й годовщины блока, тогда как остальные официальные мероприятия начнутся утром 10 июля. Кроме того, 10–11 июля пройдет приуроченный к саммиту общественный форум НАТО, призванный «улучшить понимание решений стран альянса».

Ранее в этот день итальянская газета Corriere della Sera сообщила со ссылкой на проект документа, что на июльском саммите НАТО может утвердить декларацию с отказом от ввода войск на Украину. При этом политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» усомнился в таком сценарии. По его оценке, члены альянса обсудят указанную тему, но не примут никаких деклараций на этот счет.

В конце апреля Столтенберг заявил, что на саммите также вряд ли согласятся принять Украину в альянс. Для подобного решения потребовалось бы согласие всех 32 союзников, которого сложно достичь, указал генсек.