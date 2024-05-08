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Политолог отверг вероятность официального отказа НАТО от ввода войск на Украину

Эксперт Светов о вероятности отказа НАТО от ввода войск на Украину: это невозможно
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Фото: ТАСС/dpa/Moritz Frankenberg
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Политолог Юрий Светов 8 мая в беседе с «Известиями» усомнился, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине.

По мнению политолога, на саммите, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, страны — члены альянса будут обсуждать тему отправки войск на Украину. Однако официальной декларации по этому поводу не будет.

«Чтобы они приняли такое публичное решение — это невозможно. Зачем предупреждать того, с кем ты борешься, о том, чего ты не будешь делать? Пусть враг думает о возможности [отправки войск]. Они же нас в какой-то мере шантажируют и запугивают тем, что там появятся натовские войска. Тем более для американцев, которые командуют НАТО, вообще немыслима такого рода вещь в преддверии президентских выборов. Команда [экс-лидера США Дональда] Трампа размажет [действующего президента Джо] Байдена. Там будут говорить: «Ты что, капитулируешь перед [президентом РФ Владимиром] Путиным?» Это будет выглядеть как капитуляция НАТО перед РФ. Они этого не сделают», — сказал Светов.

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5 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве одобряют идею о вводе на территорию страны западных военных. По его словам, в настоящее время государство готово принять любую поддержку союзников.

Заявления об отправке военных на территорию Украины всё чаще звучат на Западе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз подчеркивал, что такая возможность не исключена. Затем, 2 мая, он также напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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