На Украине заочно арестовали экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, который находится в международном розыске. Об этом 8 мая сообщили в украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Согласно сообщению на странице ведомства в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), решение об избрании такой меры пресечения в отношении бывшего главы фонда накануне принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины.

Фигуранта дела обвиняют в завладении средствами двух государственных предприятий — Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании — на 500 млн гривен (на данный момент — $12,7 млн). Хотя его имя в сообщении прямо не называют, Сенниченко ранее были предъявлены именно такие обвинения.

В конце марта 2023 года САП обвинила экс-главу Фонда госимущества Украины в создании преступной группировки. По версии следствия, группа, которой он руководил, завладела более 500 млн гривен средств указанных госпредприятий в период с 2019 по 2021 год. Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям о растрате и участии в деятельности преступного сообщества, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле прошлого года Сенниченко объявили в розыск.