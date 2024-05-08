В ГД рекомендовали принять проект о согласовании операций в банках с родственниками

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект о согласовании банковских операций с родственниками. Такое решение члены комитета приняли на заседании 8 мая.

В этот день сообщалось, что Госдума может принять законопроект в весеннюю сессию. Согласно тексту документа, системно значимые кредитные организации — в настоящее время их 13 — будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении транзакции.

«Дополнительная верификация необходима, чтобы предотвратить финансовые потери и снизить риск мошенничества в отношении граждан. Указанный законопроект стоит в повестке работы Государственной думы на май для рассмотрения в I чтении. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», — уточнил «Известиям» глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Авторами инициативы являются депутаты фракции «Единая Россия» Наталья Костенко, Антон Гетта, Иван Демченко, Андрей Дорошенко и «Справедливой России — За правду» Анатолий Аксаков.

Ранее в пресс-службе Центробанка РФ «Известиям» рассказали, что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий. При этом он востребован среди социально уязвимых групп населения, их родственников и близких людей. Там также добавили, что регулятор поддерживает законопроект.