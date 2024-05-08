Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в двух частных домах на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии
Спорт
МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады
Мир
Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ
Происшествия
Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
СМИ сообщили о возможных санкциях ЕС в отношении Стивена Сигала
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
Авто
Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась
Мир
В Италии загорелся завод компании Alpitronic по производству зарядных станций
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Недвижимость
В Москве и Дубае сравнялись объемы строительства жилых небоскребов
Армия
На параде Победы в Новосибирске пролетит истребитель И-16 времен ВОВ
Армия
ВКС России получили вторую в 2024 году партию истребителей Су-35С
Мир
Соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией заработает с июля
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Мир
Член конгресса США призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
Сюжет:

В ГД назвали причину отказа МОК вручать российским олимпийцам перешедшие им медали

Журова: МОК не вручит олимпийцам из РФ перешедшие медали из-за ситуации с флагом
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка по бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова 8 мая объяснила, с чем связан отказ Международного олимпийского комитета (МОК) вручать российским олимпийцам перешедшие им награды.

«Есть большие подозрения, что это связано с тем, что награждение будет проходить в Париже. Если наши спортсмены не поедут на Олимпиаду, например, так может быть, то всё равно придется хотя бы одного нашего спортсмена награждать. То есть он будет стоять на пьедестале. И какой флаг поднимать в его честь? Они просто, мне кажется, находятся в некоем шоке, и для них понятно, что эта церемония может пройти неправильно. Поэтому лучше придумать какую-то причину и отказать, потому что иначе получится, что нужно будет поднимать флаг России. А какой флаг? Ведь спортсмен, который выиграл, он тогда выиграл как спортсмен из РФ», — приводит слова Журовой «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день стало известно, что МОК не планирует в настоящее время вручать медали российским спортсменам, которые должны перейти им после пересмотра результатов соревнований прошлых Олимпийских игр. Там указали, что перераспределением наград всегда должен заниматься Национальный олимпийский комитет.

Париж в прицеле: смогут ли наши спортсмены заработать 14 лицензий Игр
Гребцы и борцы разыграют квоты на Олимпиаду-2024

МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады 2016 года после того, как был дисквалифицирован молдавский спортсмен Сергей Тарновский из-за нарушения антидопинговых правил. Как рассказал Штокалов в конце марта, он до сих пор не получил свою награду.

Тогда же глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024