В ГД назвали причину отказа МОК вручать российским олимпийцам перешедшие им медали

Заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка по бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова 8 мая объяснила, с чем связан отказ Международного олимпийского комитета (МОК) вручать российским олимпийцам перешедшие им награды.

«Есть большие подозрения, что это связано с тем, что награждение будет проходить в Париже. Если наши спортсмены не поедут на Олимпиаду, например, так может быть, то всё равно придется хотя бы одного нашего спортсмена награждать. То есть он будет стоять на пьедестале. И какой флаг поднимать в его честь? Они просто, мне кажется, находятся в некоем шоке, и для них понятно, что эта церемония может пройти неправильно. Поэтому лучше придумать какую-то причину и отказать, потому что иначе получится, что нужно будет поднимать флаг России. А какой флаг? Ведь спортсмен, который выиграл, он тогда выиграл как спортсмен из РФ», — приводит слова Журовой «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день стало известно, что МОК не планирует в настоящее время вручать медали российским спортсменам, которые должны перейти им после пересмотра результатов соревнований прошлых Олимпийских игр. Там указали, что перераспределением наград всегда должен заниматься Национальный олимпийский комитет.

МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады 2016 года после того, как был дисквалифицирован молдавский спортсмен Сергей Тарновский из-за нарушения антидопинговых правил. Как рассказал Штокалов в конце марта, он до сих пор не получил свою награду.

Тогда же глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.