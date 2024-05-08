МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует в настоящее время вручать медали российским спортсменам, которые должны перейти им после пересмотра результатов соревнований прошлых Олимпийских игр. Об этом 8 мая ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

В МОК указали, что перераспределением наград всегда должен заниматься Национальный олимпийский комитет. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) не смог вернуть МОК медали после аннулирования результатов 15 российских спортсменов или команд, добавил представитель комитета.

«Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — пояснили там.

МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады 2016 года после того, как был дисквалифицирован молдавский спортсмен Сергей Тарновский из-за нарушения антидопинговых правил. Как рассказал Штокалов в конце марта, он до сих пор не получил свою награду.

В конце марта глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

Кроме того, 20 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что ограничения со стороны МОК в отношении российских спортсменов ущемляют их интересы.

МОК 12 октября 2023 года принял решение немедленно отстранить ОКР из-за включения в состав российской организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Тогда в комитете уточнили, что решение исполкома действует «до дальнейшего уведомления».