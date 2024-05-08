Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в области исторического просвещения. Соответствующий указ опубликован 8 мая.

«Основой исторического просвещения в России является научное историческое знание и образование. Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — говорится в указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Также в документе отмечается, что в мире растет международная напряженность и возник кризис национальной идентичности, вызванный уничтожением исторической памяти, реабилитацией неонацизма, неоимпериализма и неоколониализма. Чтобы противостоять этим вызовам, РФ должна принять масштабные меры в области исторического просвещения, которое имеет большое образовательное и историческое значение развития как россиян, так и государства.

Целями политики РФ в области исторического просвещения должны стать, в частности, популяризация достижений отечественной науки и культуры, патриотическое воспитание детей и молодежи, расширение просветительской работы и сохранение памяти об истории России.

В документе перечислены задачи, которые нужно выполнить, чтобы реализовать утвержденные основы политики в этой сфере. Например, Путин обозначает необходимость сформировать госзаказ на подготовку педагогических кадров; улучшить системы научной экспертизы содержания исторической литературы; создать программы по господдержке научно-образовательных центров; повысить роль музеев, театров, библиотек и СМИ в образовании; усилить стимулирование создания российских просветительских проектов; заменить иностранные образовательные цифровые платформы отечественными.

По решению президента вопросы исторического просвещения могут рассматриваться на заседаниях Совета безопасности и Государственного совета РФ.

Следование основам этой политики поможет, согласно указу, поддержать и укрепить общероссийскую гражданскую идентичность.

Ранее, 14 февраля, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложили создать президентскую комиссию по борьбе с фальсификацией истории РФ, которой страны коллективного Запада занимаются уже длительное время.

В тот же день ветеран боевых действий в Афганистане, старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майор Михаил Смыслов заявил, что западные специалисты информационно-психологических операций фальсифицируют историю России, чаще всего это касается событий военных конфликтов.

Путин в декабре 2023 года призвал государства Содружества Независимых Государств (СНГ) максимально сохранить и обогатить общее многонациональное состояние, в которое включаются традиции, совместная победа над германским нацизмом и языки. По словам президента, нужно сберегать общее наследие, и в этом помогут просветительские исторические инициативы.