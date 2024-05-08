Медицинское исключение: список заболеваний для выхода из СИЗО будет расширен

В среду, 8 мая, стало известно, что Министерство юстиции РФ готовит постановление, согласно которому список заболеваний, препятствующих содержанию человека в СИЗО, будет существенно расширен. Сейчас проект находится на согласовании с другими органами власти. Подробнее о документе, какие болезни входят в список, а также каковы цели его расширения — в материале «Известий».

Какие болезни препятствуют содержанию в СИЗО, новый список Минюста

Министерство юстиции РФ на 57 пунктов увеличит список болезней, которые не позволяют содержать человека в СИЗО. В пресс-службе Минюста «Известиям» подтвердили работу над документом, который расширит перечень болезней для выхода из следственного изолятора (СИЗО).

«Минюстом России с учетом предложений заинтересованных органов госвласти подготовлен проект постановления, предусматривающий внесение изменений в постановление правительства РФ «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», — говорится в сообщении. Речь идет о перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

В первой редакции список болезней был утвержден правительством в 2011 году, в него включили тяжелые формы диабета, ВИЧ, болезни печени с печеночной недостаточностью 3-й степени, воспалительные болезни центральной нервной системы с прогрессирующим течением, болезни органов дыхания и пищеварения, а также эндокринные и паразитарные. Планируется, что новый список будет расширен с 86 до 143 пунктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В обновленный перечень болезней, позволяющих заменить содержание в СИЗО на другую форму заключения, должны войти в том числе следующие заболевания:

— поздний сифилис;

— лейкоз;

— лимфомы;

— синдром Иценко – Кушинга;

— болезнь Паркинсона;

— некоторые виды эпилепсии.

Одним из нововведений может стать включение в этот список больных, нуждающихся в паллиативной помощи, и закрепление этого понятия. Речь идет о неизлечимо больных гражданах, не имеющих конкретного заболевания из перечня, однако очевидно нуждающихся в постоянной медицинской помощи, пояснила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ева Меркачева. Она также отметила, что этот перечень будет приведен в соответствие с международной классификацией болезней (МКБ-10).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Помимо этого, в список планируется внести и другие состояния человека, которые могут приводить к большим проблемам во время содержания в СИЗО. Среди них:

— наличие стомы (искусственного отверстия, например, в случае если у пациента есть калоприемники или трубки, которые требуют повышенного внимания и ухода за ними);

— беременность, роды и послеродовой период, особенно если речь идет о многоплодной беременности или истмико-цервикальной недостаточности, которая может привести к преждевременным и осложненным родам.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минюста.

Перечень заболеваний обвиняемых: для чего Минюст расширяет список болезней

Правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале отмечает назревшую проблему, когда многие заключенные, имеющие опасные болезни, стали заложниками системы. Если болезни нет в списке, то выйти из СИЗО не получится. Но даже и в том случае, когда заболевание есть в перечне, заключенному могут отказать в освобождении, указывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Евы Меркачевой, встречались случаи, когда у находящегося под стражей человека было несколько тяжелых недугов, ни один из которых не входил в список, но в результате заключенный не мог ни двигаться, ни обслуживать себя. Она также предложила включить в этот список людей, имеющих слепоту или глухоту. Глухие люди, например, оказавшись под стражей, испытывают больше проблем, в том числе в бытовом плане. Так, они не слышат команды, которые отдают служащие в СИЗО, не могут нормально контактировать с другими заключенными. Всё это в конечном итоге также приводит к психологическим проблемам.