Связной путь: арестанты получат возможность видеовстреч с адвокатами

Находящиеся в СИЗО подозреваемые и обвиняемые смогут общаться с адвокатами не только лично, но и по видеосвязи. Законопроект Минюста, дающий подследственным такое право, одобрил кабмин, выяснили «Известия». Согласно документу, новый формат разговоров будет применяться по заявлению арестанта, с согласия адвоката и при наличии в следственном изоляторе технических возможностей и помещений для организации видеосвязи. Поправки расширят варианты для общения фигурантов уголовных дел со своими защитниками, но могут привести к ограничениям очных встреч и утечкам бесед, отмечают эксперты.

Онлайн-встречи

Подозреваемые и обвиняемые, которые находятся в СИЗО, получат право проводить встречи со своими адвокатами в режиме видео-конференц-связи (ВКС) — такой законопроект разработал Минюст. 6 мая его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал источник «Известий» в кабмине.

— Появляется возможность проведения встреч обвиняемых и подозреваемых, находящихся в СИЗО, с адвокатами в режиме ВКС. Они станут возможны исключительно при условии, что помещение для ведения такого разговора будет соответствовать требованиям, устанавливаемым ФСИН России, — пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Также предусматривается, что такие свидания могут проводиться только по заявлению арестованного и с согласия его защитника.

Он отметил, что предлагаемая Минюстом мера позволит повысить гарантии соблюдения прав на квалифицированную юридическую помощь.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Важно, что такой формат общения будет не заменой, а дополнением к традиционным встречам заключенных с адвокатами, — добавил эксперт. — Но в некоторых случаях электронные технологии могут стать спасительным решением. Можно вспомнить времена пандемии, когда во многих регионах в учреждениях уголовно-исполнительной системы был объявлен карантин. Возможность общения с адвокатом по видеосвязи гарантирует, что даже в экстренных ситуациях заключенный не останется без правовой помощи.

Так, по данным ФСИН, во время противоэпидемических ограничений в ведомство поступило более 70 обращений от адвокатов о порядке предоставления свиданий. То есть арестанты далеко не всегда могли получать положенную им юридическую помощь.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Законопроект закрепляет, что свидания с защитником предоставят наедине и конфиденциально. Сотрудник изолятора должен видеть арестанта во время беседы, но не слышать их. Определять требования для мест общения обвиняемых с их адвокатами будет ФСИН.

На территории СИЗО должны будут оборудовать два отдельных кабинета для защитника и арестанта, которые оснастят двусторонней видеосвязью. При этом деньги на такую организацию из федерального бюджета выделяться не будут, указывается в документе.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Поправки будут внесены в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Документ согласован с МВД, Минобороны, Минфином, ФСИН, ФСБ, Следственным комитетом, Генпрокуратурой, Федеральной палатой адвокатов. Их отзывы есть в распоряжении «Известий».

Единственный плюс

Авторы законопроекта считают, что проведение онлайн-встреч с адвокатами как при режиме особых условий, так и при нормальном функционировании изолятора положительно скажется на обеспечении прав арестантов. И снизит нагрузку на сотрудников СИЗО.

— В целом законопроект направлен, как следует из его пояснительной записки, на пресечение возможных заражений инфекционными заболеваниями. Это несомненный плюс, но, к сожалению, единственный, — считает управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев.

Федеральная палата адвокатов в своем отзыве на поправки также отразила негативную сторону предлагаемых изменений.

Фото: ТАСС/Юрий Тутов

«Предложенные нововведения не должны осуществляться за счет имеющихся следственных кабинетов в учреждениях уголовно-исполнительной системы, — указали там. — Иначе предложенные нормы сократят количество помещений для очного свидания и усложнят и без того трудную ситуацию с доступом адвокатов к лицам, находящимся под стражей».

Основные проблемы этих поправок могут проявиться на этапе реализации, полагает председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Например, важно обеспечить реальную возможность конфиденциального общения без доступа к переговорам подзащитных и адвокатов не только третьих лиц, но и самих сотрудников уголовно-исполнительной системы, — считает юрист. — Еще один важный аспект состоит в том, чтобы исключить возможные злоупотребления сотрудников уголовно-исполнительной системы и не допускать необоснованных ограничений прав подзащитных на общение с адвокатами.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Еще один аспект, по словам Алексея Гавришева, заключается в том, что видео-конференц-связь будет доступна только при наличии технической возможности.

— Мы помним, как в 2020 году арбитражные суды начали проводить онлайн-заседания, даже в закон внесли соответствующие изменения, — отметил он. — Однако сейчас даже оборудованный арбитражный суд города зачастую такой возможности не имеет. А там, где есть, связь может быть весьма некачественной. А уж о районных судах и говорить нечего. В законе прописали, а технической возможности нет. Поэтому, я думаю, то же самое ждет и следственные изоляторы.