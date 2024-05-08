В индустрии шоу-бизнеса прокомментировали возможный приезд Канье Уэста в РФ

Источники из индустрии российского шоу-бизнеса после новости о том, что американский рэпер Канье Уэст может приехать в Россию в июне, отмечают, что переговоры с исполнителем ведутся, другие говорят, что многие вели с ним переговоры. Один из них в среду, 8 мая, заявил «Известиям», что не может комментировать данный вопрос.

«Я не могу комментировать. Вокруг этой истории очень много переживающих, кто хотел его привезти, кому всë это досталось, кто это действительно делает или не делает, правда это или неправда. Я думаю, что в ближайшем будущем это точно узнаем. Времени осталось мало», — заявил спикер.

В свою очередь гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин отметил, что организация ведет переговоры с рядом западных звезд об их возможном приезде с концертами в РФ.

«Москонцерт» ведет контакты с целым рядом западных звезд первой величины. Артисты готовы приезжать. Для нескольких наших программ и больших проектов мы работаем по привозу западных артистов. В рамках этих процессов взаимодействуем с менеджментом не только Канье Уэста, но Эйкона, ряда других популярных исполнителей в области популярной, классической, джазовой музыки, с известными людьми из других областей деятельности», — заявил он.

По словам Бачурина, многие западные звезды готовы приезжать в Москву. Вопрос заключается только в условиях, датах, ценах и так далее.

«То есть вопросы рабочие, а не политические, причем ценники относительно западного рынка никто для нас не задирает», — добавил гендиректор «Москонцерта».

Организаторы площадки МТС Live Лето в «Лужниках», на которой, по слухам, могло состояться выступление американского рэпера, также заявили «Известиям», что его в списке артистов не заявлено.

«Мы уверены, что наша площадка подходит для выступления Канье, но в другую дату — на 8 июня мы запланировали грандиозный фестиваль ATLANTA SUMMER FESTIVAL», — заявила директор по связям с общественностью «МТС Энтертейнмент» Лилия Галяутдинова.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская отметила, что приезд Канье Уэста в Россию состоится, но произойдет гораздо позже. Как добавила Рудковская, к переговорам о его концерте в Москву еще три года назад была причастна она сама.

«Сначала СМИ писали, что выступление пройдет 8 июня в Москве в «Лужниках» — якобы тут он отпразднует свое 47-летие вместе со своей <…> женой. <…> Организатор концертов мировых звезд в РФ — Женя Финкельштейн (привозил: Мадонну, Джей Ло, Джастина Тимберлейка, и других топ уровня звезд, именно он делает нам все большие концерты Димы Билана) — назвал фейком эту информацию, хотя подтвердил сам факт переговоров, а мне в личной беседе сказал, что шанс есть, но позже», — сообщила Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о грядущем приезде исполнителя в Россию. Отмечалось, что выступление якобы запланировано на 8 июня и состоится на столичном стадионе «Лужники». Кроме того, Уэста якобы должна была сопровождать его супруга — архитектор Бьянка Цензори.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников, комментируя «Известиям» данное сообщение, отметил, что оно является фейком и американский рэпер Уэст не приедет в Россию в ближайшее время. По словам Ратникова, возможность концерта обсуждалась месяц назад. Однако выступление звезды стоит не менее $5 млн и никто не согласился выделить средства, поделился организатор.

В последнее время имя Уэста всё чаще появляется в скандальных новостях. Так, в апреле его обвинили в нападении на мужчину, который, предположительно, домогался его подруги Цензори. Сообщалось, что напавший на девушку засунул руки ей под платье, на что рэпер его ударил в лицо.

Уэст и Цензори регулярно эпатируют публику по всему миру. Об откровенных нарядах супруги рэпера высказывались множество СМИ и даже ее родители. Так, они выразили беспокойство за нее после снимков, на которых она прогуливается с супругом в дождевике на голое тело. В частности, в конце марта отец Цензори Лео потребовал, чтобы она с супругом прилетела к нему в Австралию для разговора. Сама Бьянка при этом опасается гнева отца, уточняли СМИ.