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Чёс вдвоем: о чем спели Канье и Ty Dolla $ign в невышедшем альбоме

Vultures может стать самой проблемной работой Уэста
Фото: Getty Images/Taylor Hill/Contributor
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Самый скандальный рэпер в мире Канье Уэст в последний момент перенес релиз альбома Vultures, записанного совместно с Ty Dolla $ign. Одна из возможных причин — проблемы с авторскими правами и протесты соратников. Впрочем, большинство песен с пластинки поклонникам удалось послушать бесплатно и легально, в том числе из России. «Известия» воспользовались этой опцией и оценили перспективы возвращения экс-супруга Ким Кардашьян на олимп хип-хопа.

Между скандалами и творчеством

Последние полтора года имя Канье Уэста фигурирует в основном не в текстах о музыке и шоу-бизнесе, а в новостях о скандалах и сводках желтой прессы. Сначала рэпер разозлил политкорректную Америку иронией над движением Black Lives Matter, затем настроил против себя весь мир антисемитскими заявлениями. И даже когда с ним разорвали контракты почти все бизнес-партнеры, в том числе Adidas, продававший кроссовки Yeezy, и лейбл Def Jam Recordings, на котором Канье записал почти все свои альбомы, артист и не подумал каяться. Напротив, периодически подливал масло в огонь новыми высказываниями.

Вдобавок к этому снова в центре внимания оказалась личная жизнь Канье. После громкого развода с Ким Кардашьян и кратковременного романа с Джулией Фокс рэпер внезапно женился снова — на дочери бывшего мафиози Бьянке Цензори. Оформив отношения, пара отправилась в Италию и стала раз за разом шокировать окружающих своими выходами: спутница Йе дефилировала по улицам в нарядах, практически не скрывающих ее пышные формы. Ну а апофеозом оказалась прогулка на гондоле по каналам Венеции: прямо на глазах у горожан и туристов Бьянка решила доставить удовольствие мужу, после чего оба стали персонами нон грата у местных служб водных такси.

Канье Уэс и Бьянка Цензори

Канье Уэс и Бьянка Цензори

Фото: Getty Images/Rachpoot/Bauer-Griffin/Contributor

Казалось, звезда совсем слетела с катушек и ничего хорошего от Канье в обозримом будущем ждать не стоит. Но без предварительных анонсов артист вдруг выпускает сингл с коллегой по цеху Ty Dolla $ign. И оказывается, что мистер Уэст не только не сидел без дела, но, напротив, успел подготовить целый альбом Vultures, который вот-вот будет опубликован.

А дальше практически точно повторилась история с Donda, только уже с трагикомическими элементами. Была назначена дата релиза — 15 декабря, пластинка даже стала доступна для предзаказа в Apple Music, Канье устроил публичное прослушивание Vultures в Майами, но затем информация о диске пропала со стриминга, и в пятницу публика так и не дождалась дропа. Зато прошла новая презентация — теперь уже в Лас-Вегасе в ночь на 15-е (в Москве это был день). Вот только во время шоу Канье преследовали технические проблемы, а через какое-то время трансляция просто вырубилась и уже не возобновилась. Сообщается, что шоу прервала местная полиция, заявившая, что у промоутера не было разрешения на проведение мероприятия.

Проблемы с правами

Когда все-таки Vultures доберется до публики — пока информации нет. Однако благодаря тем самым презентациям частично новую работу Канье оценить все-таки можно. Так, трансляции из Майами и Лас-Вегаса были доступны для прослушивания всем зарегистрировавшимся на официальном сайте артиста yeezy.com. Интересная деталь: сервис совершенно не смущали российские телефонные номера и почтовые адреса, то есть фанатам из нашей страны песни были доступны легально и бесплатно. На фоне новости о том, что главным дизайнером бренда Yeezy Канье пригласил русского модельера Гошу Рубчинского, это выглядит особенно красноречиво. Уэст — главный борец с культурой отмены?

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский

Фото: Getty Images/David M. Benett/Dave Benett

К слову, это не единственная провокация последних дней от Йе. Широкий резонанс вызвало его появление на сцене в Майами в конусовидном колпаке, как у членов ку-клукс-клана. Ну а компанию ему составила собственная дочь Норт, которая теперь тоже рэперша, и ее читку можно услышать на Vultures. Интересный вопрос: не смущало ли ее маму Ким Кардашьян количество ненормативной лексики, которую 10-летний ребенок услышал в этот вечер от своего отца и его товарищей (в собственных строках Норт, правда, мата не было — и на том спасибо)?

Не обошлось и без юридических скандалов. Первый же трек Everybody, продемонстрированный Канье, построен на одноименном хите Backstreet Boys, причем участники группы утверждают, что рэпер не получил от них разрешения на использование. Возможно, это одна из причин задержки публикации Vultures на стримингах: без решения правовой коллизии трек не может быть выпущен, а без него, очевидно, Уэст не хочет демонстрировать пластинку (недаром именно с него начинается Vultures). А другой причиной может стать протест Ники Минаж. Ее куплет фигурирует в композиции New Body, однако рэперша записала его еще несколько лет назад для совсем другого альбома Канье. Тогда песня была отправлена в корзину, а сейчас артистка, чья карьера находится на взлете, совсем не в восторге от внезапного возрождения партнерства с токсичным Йе.

Разозлить феминисток

В общем, чего скрывать, проблем у Vultures хватает, и не факт, что Канье сможет их оперативно разрулить. Однако, как бы там ни было, большая часть музыки уже обнародована, и, в принципе, работу новоиспеченного дуэта вполне можно оценить. Пожалуй, альбом уступает первой Donda по масштабу и оригинальности, да и проходные номера встречаются. Но вместе с тем это изобретательная, качественная работа с участием кучи звезд и фирменным стилевым коллажем (от рок- и фанк-элементов до танцевальной музыки). Вдобавок еще и без проповеднического пафоса, раздражавшего в той же Donda.

Ty Dolla $ign

Ty Dolla $ign

Фото: Global Look Press/Imagespace

Назовем лишь несколько наших фаворитов. Это Bed Forgiveness с драматичным низким битом и наэлектризованным вокалом Криса Брауна (песня основана на композиции диджея Джо Годдарда под названием Gabriel, но имеет мало общего с оригиналом). River с гостевой читкой Young Thug и госпелом в конце. Настоящим хитом может стать и Back To Me с западающим в память припевом. Если только не помешает провокационный текст: авторы предлагают заняться с ними сексом ради интервью и признаются в стремлении к пышногрудым обнаженным женщинам. Лет десять назад такое никого бы и не смутило, тем более в среде хип-хопа. Но сейчас вполне тянет на обвинения в объективации. То же самое можно сказать про уже упомянутую New Body с куплетом Ники Минаж: Канье здесь воспевает пластическую хирургию и говорит воображаемый подруге, что ждет не дождется, когда увидит ее новое тело.

Вкупе со скандальной строчкой из титульного трека — «Как я могу быть антисемитом, ведь я переспал с еврейкой?» (в оригинале сказано грубее) — всё это тянет на проклятия теперь уже со стороны фем-сообщества. Как говорится, только их еще Канье не хватало. И всё же хочется верить, что артист все-таки доведет дело до конца и позволит публике — как поклонникам, так и хейтерам — оценить Vultures целиком. Ну а пока вместо пластинки Йе выпустил фирменные черные носки-калоши. За $200. Что ж, не всегда подарки под новогодней елочкой нас радуют...

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