Чёс вдвоем: о чем спели Канье и Ty Dolla $ign в невышедшем альбоме

Самый скандальный рэпер в мире Канье Уэст в последний момент перенес релиз альбома Vultures, записанного совместно с Ty Dolla $ign . Одна из возможных причин — проблемы с авторскими правами и протесты соратников. Впрочем, большинство песен с пластинки поклонникам удалось послушать бесплатно и легально, в том числе из России. «Известия» воспользовались этой опцией и оценили перспективы возвращения экс-супруга Ким Кардашьян на олимп хип-хопа.

Между скандалами и творчеством

Последние полтора года имя Канье Уэста фигурирует в основном не в текстах о музыке и шоу-бизнесе, а в новостях о скандалах и сводках желтой прессы. Сначала рэпер разозлил политкорректную Америку иронией над движением Black Lives Matter, затем настроил против себя весь мир антисемитскими заявлениями . И даже когда с ним разорвали контракты почти все бизнес-партнеры, в том числе Adidas, продававший кроссовки Yeezy, и лейбл Def Jam Recordings, на котором Канье записал почти все свои альбомы, артист и не подумал каяться. Напротив, периодически подливал масло в огонь новыми высказываниями.

Вдобавок к этому снова в центре внимания оказалась личная жизнь Канье. После громкого развода с Ким Кардашьян и кратковременного романа с Джулией Фокс рэпер внезапно женился снова — на дочери бывшего мафиози Бьянке Цензори. Оформив отношения, пара отправилась в Италию и стала раз за разом шокировать окружающих своими выходами: спутница Йе дефилировала по улицам в нарядах, практически не скрывающих ее пышные формы. Ну а апофеозом оказалась прогулка на гондоле по каналам Венеции: прямо на глазах у горожан и туристов Бьянка решила доставить удовольствие мужу, после чего оба стали персонами нон грата у местных служб водных такси.

Канье Уэс и Бьянка Цензори Фото: Getty Images/Rachpoot/Bauer-Griffin/Contributor

Казалось, звезда совсем слетела с катушек и ничего хорошего от Канье в обозримом будущем ждать не стоит. Но без предварительных анонсов артист вдруг выпускает сингл с коллегой по цеху Ty Dolla $ign. И оказывается, что мистер Уэст не только не сидел без дела, но, напротив, успел подготовить целый альбом Vultures , который вот-вот будет опубликован.

А дальше практически точно повторилась история с Donda, только уже с трагикомическими элементами. Была назначена дата релиза — 15 декабря, пластинка даже стала доступна для предзаказа в Apple Music, Канье устроил публичное прослушивание Vultures в Майами, но затем информация о диске пропала со стриминга, и в пятницу публика так и не дождалась дропа . Зато прошла новая презентация — теперь уже в Лас-Вегасе в ночь на 15-е (в Москве это был день). Вот только во время шоу Канье преследовали технические проблемы, а через какое-то время трансляция просто вырубилась и уже не возобновилась. Сообщается, что шоу прервала местная полиция, заявившая, что у промоутера не было разрешения на проведение мероприятия.

Проблемы с правами

Когда все-таки Vultures доберется до публики — пока информации нет. Однако благодаря тем самым презентациям частично новую работу Канье оценить все-таки можно. Так, трансляции из Майами и Лас-Вегаса были доступны для прослушивания всем зарегистрировавшимся на официальном сайте артиста yeezy.com. Интересная деталь: сервис совершенно не смущали российские телефонные номера и почтовые адреса, то есть фанатам из нашей страны песни были доступны легально и бесплатно. На фоне новости о том, что главным дизайнером бренда Yeezy Канье пригласил русского модельера Гошу Рубчинского, это выглядит особенно красноречиво. Уэст — главный борец с культурой отмены?

Гоша Рубчинский Фото: Getty Images/David M. Benett/Dave Benett

К слову, это не единственная провокация последних дней от Йе. Широкий резонанс вызвало его появление на сцене в Майами в конусовидном колпаке, как у членов ку-клукс-клана. Ну а компанию ему составила собственная дочь Норт, которая теперь тоже рэперша, и ее читку можно услышать на Vultures . Интересный вопрос: не смущало ли ее маму Ким Кардашьян количество ненормативной лексики, которую 10-летний ребенок услышал в этот вечер от своего отца и его товарищей (в собственных строках Норт, правда, мата не было — и на том спасибо)?

Не обошлось и без юридических скандалов. Первый же трек Everybody, продемонстрированный Канье, построен на одноименном хите Backstreet Boys, причем участники группы утверждают, что рэпер не получил от них разрешения на использование . Возможно, это одна из причин задержки публикации Vultures на стримингах: без решения правовой коллизии трек не может быть выпущен, а без него, очевидно, Уэст не хочет демонстрировать пластинку (недаром именно с него начинается Vultures). А другой причиной может стать протест Ники Минаж. Ее куплет фигурирует в композиции New Body , однако рэперша записала его еще несколько лет назад для совсем другого альбома Канье. Тогда песня была отправлена в корзину, а сейчас артистка, чья карьера находится на взлете, совсем не в восторге от внезапного возрождения партнерства с токсичным Йе .

Разозлить феминисток

В общем, чего скрывать, проблем у Vultures хватает, и не факт, что Канье сможет их оперативно разрулить. Однако, как бы там ни было, большая часть музыки уже обнародована, и, в принципе, работу новоиспеченного дуэта вполне можно оценить. Пожалуй, альбом уступает первой Donda по масштабу и оригинальности, да и проходные номера встречаются. Но вместе с тем это изобретательная, качественная работа с участием кучи звезд и фирменным стилевым коллажем (от рок- и фанк-элементов до танцевальной музыки). Вдобавок еще и без проповеднического пафоса , раздражавшего в той же Donda.

Ty Dolla $ign Фото: Global Look Press/Imagespace

Назовем лишь несколько наших фаворитов. Это Bed Forgiveness с драматичным низким битом и наэлектризованным вокалом Криса Брауна (песня основана на композиции диджея Джо Годдарда под названием Gabriel, но имеет мало общего с оригиналом). River с гостевой читкой Young Thug и госпелом в конце. Настоящим хитом может стать и Back To Me с западающим в память припевом. Если только не помешает провокационный текст : авторы предлагают заняться с ними сексом ради интервью и признаются в стремлении к пышногрудым обнаженным женщинам. Лет десять назад такое никого бы и не смутило, тем более в среде хип-хопа. Но сейчас вполне тянет на обвинения в объективации. То же самое можно сказать про уже упомянутую New Body с куплетом Ники Минаж: Канье здесь воспевает пластическую хирургию и говорит воображаемый подруге, что ждет не дождется, когда увидит ее новое тело.