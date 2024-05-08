Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию

Американский рэпер Канье Уэст не приедет в Россию в ближайшее время. Об этом 8 мая заявил «Известиям» создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

«Новость — фейк», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о грядущем приезде исполнителя в Россию. Отмечалось, что выступление запланировано на 8 июня и состоится на столичном стадионе «Лужники». Кроме того, Уэста якобы должна была сопровождать его супруга — архитектор Бьянка Цензори.

По словам Ратникова, возможность концерта обсуждалась месяц назад. Однако выступление звезды стоит не менее $5 млн и никто не согласился выделить средства, поделился организатор.

В последнее время Уэст всё чаще появляется в скандальных новостях. Так, в апреле его обвинили в нападении на мужчину, который, предположительно, домогался Цензори. Сообщалось, что напавший на девушку засунул руки ей под платье, на что рэпер его ударил в лицо.

Уэст и Цензори регулярно эпатируют публику по всему миру. Об откровенных нарядах супруги рэпера высказывались множество СМИ и даже ее родители. Так, они выразили беспокойство за нее после снимков, на которых она прогуливается с супругом в дождевике на голое тело.

В частности, в конце марта отец Цензори Лео потребовал, чтобы она с супругом прилетела к нему в Австралию для разговора. Сама Бьянка при этом опасается гнева отца, уточняли СМИ.