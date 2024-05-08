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В Кремле назвали Северную Корею перспективным партнером РФ

Песков: РФ намерена дальше развивать двусторонние отношения с Северной Кореей
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Фото: TASS/Bulkin Sergey
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Россия ценит отношения с Северной Кореей и намерена развивать их во всех возможных областях. Об этом 8 мая заявил и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ценим двухсторонние отношения с Северной Кореей, намерены их развивать во всех возможных областях. Это наш хороший и очень перспективный партнер», — заявил Песков.

Ранее, 3 мая, представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Россия якобы превышает лимит поставок нефти в Северную Корею, что нарушает ограничения СБ ООН. Также было заявлено о работе США над усилением санкций в отношении Москвы и Пхеньяна в связи с этим.

28 марта Россия заблокировала в СО ООН резолюцию США о продлении мандата экспертов санкционного комитета по КНДР. В результате голосования экспертная группа, наблюдавшая за соблюдением санкций против Северной Кореи, была распущена. Тогда Песков заявил, что вето России соответствует интересам Москвы.

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В феврале 2024 года посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль заявил о совместном противодействии с РФ угрозам общих недругов. Он подчеркнул, что визит нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 года «укрепил узы дружбы» страны с народом России. По его словам, Пхеньян неизменно придерживается выполнения достигнутых на саммите договоренностей и является сторонником вывода отношений двух стран на новый уровень.

До этого, в январе, в аппарате помощников главы МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее визита в Россию заявили, что страна считает сотрудничество с РФ важным элементом создания многополярного мира. Там отметили, что высоко оценивают роль Москвы в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

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