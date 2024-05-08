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Севастополь готовится отметить 80-ю годовщину освобождения от фашистов

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Фото: ТАСС/Халдей Евгений
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Севастополь готовится отметить 9 мая одну из главных дат в своей истории — 80-ю годовщину освобождения от фашистов. Наступательная операция советских войск в Крыму предрекла гибель Третьего рейха. Как это было, рассказал 8 мая корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«Два года назад мы приезжали сюда, в Сакский район, чтобы поздравить участницу Крымской освободительной операции Инну Тишкову. Соседи нам сказали, что Инны Петровны не стало год назад. Дом стоит заколочен, покосилась любимая лавочка, человека нет. Но память о нем жива. Равно как и память о подвиге девяти», — поделился он.

Здесь в апреле 1944-го танковый взвод из девяти советских разведчиков вступил в бой с частями немецкой дивизии. Они сутки держали фашистов на клочке земли, не давая им выдвинуться на Симферопольский тракт, где войска генерала Федора Толбухина собирались в ударную группу. На месте гибели девяти героев в селе Геройское установили мемориальный комплекс.

Крымская наступательная операция длилась чуть больше месяца и завершилась битвой за Севастополь. Немцы успели занять здесь оборону. В мае 1944 года рядовой Михаил Лотоха одним из первых вошел в освобожденный город.

Идея немецкого генерала Эриха Манштейна сделать из Севастополя крепость и обороняться несколько месяцев провалилась. Немцы продержались в окруженном городе всего четыре дня.

Освобождение Севастополя 9 мая 1944 стало пророческой датой для всей страны, поскольку через год в этот день о победе над фашистской Германией узнал весь мир.

Знамя свободы над Севастополем: как нацистов изгнали из Крыма
Полуостров освободили за 35 дней

Ранее, 8 апреля, «Известия» поделились архивными записями об освобождении Крыма в 1944 году. Советским солдатам за 35 дней удалось освободить полуостров. Основное сражение за полуостров развернулось в Севастополе. Красная армия потеряла 18 тыс. солдат, еще 67 тыс. были ранены. Город был освобожден ровно за год до полной победы — 9 мая 1944 года.

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