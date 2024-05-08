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Глава МИД Белоруссии указал на зависть Запада к отношениям Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии Алейник: Запад хочет вбить клин в отношения Москвы и Минска
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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На Западе завидуют союзническим взаимоотношениям России и Белоруссии и хотят вбить в них клин. Об этом 8 мая глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что Москва и Минск строили свой союз «и в горе, и в радости», этот союз является уникальным и касается практических всех областей жизни государства и общества.

«И, конечно, этот союз вызывает у некоторых зависть», — заявил он.

Некоторые к этому союзу присматриваются, а некоторые прямо говорят, что хотели бы вбить в него клин, добавил Алейник. Кроме того, он отметил, что Запад хочет использовать санкции, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису, однако у них это не получается.

«Конечно, они (западные страны. — Ред.) хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие, для того, чтобы подвести нас к экономическому кризису. Но мы стали сильнее, мы окрепли. Мы окрепли и в нашем союзе (Союзном государстве Белоруссии и России. — Ред.), мы окрепли и в других интеграционных объединениях», — заявил он.

На вопрос о том, получается ли у Запада достичь своих целей, глава МИД ответил, что «пока нет».

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Ранее, 7 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна быть готова к любому исходу событий, но в то, что Западная Европа обезумела и перейдет черту, даже не верится. Также он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон готов «хоть завтра» ввести вооруженные силы на Украину, поэтому Беларусь «должна быть сильной».

Ранее в этот день Лукашенко указал на накаляющуюся обстановку у границ Белоруссии. По словам главы республики, страна не собирается поддаваться на провокации и не хочет ни с кем воевать. Он подчеркнул, что не будет бросать людей в горнило войны.

Минск неоднократно указывал на нарастающую эскалацию со стороны Запада. 26 апреля первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко отмечал, что группировка западных войск у границ России и Белоруссии за последние 20 лет стала самой масштабной. По его словам, батальоны располагаются, в частности, на полигоне в Пабраде в Литве, который находится в 15 км от белорусской границы.

До этого, в феврале, Лукашенко отметил, что НАТО разместила более 30 тыс. военных и тысячи единиц бронетехники у границ. В связи с этим он поставил минобороны Белоруссии задачу качественно преобразовать армию, уделив особое внимание боевой подготовке воинских подразделений.

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